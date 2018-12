În timp ce se afla pe platoul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a divulgat secretele frumuseții ei. Ea merge la salon, însă a renunțat la câteva lucruri pe care le consideră toxice și de nefolosit pe perioada sarcinii, scrie Spynews.

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus Gabriela Cristea.

Prezentatoarea a mai oferit și un sfat în momentul mămicilor: „Vă sfătuiesc să fie igiena pe primul loc acolo unde mergeți (la salon n. red.)”.

