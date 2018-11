Sâmbătă, câțiva protestatari au vrut să-i răspundă cu aceeași monedă și i-au acoperit gardul cu inscripții obscene, dar și afișe printate cu mesajul românilor de aici sau din Diasporă, care păstrează același ton cu injuriile de pe gard.

La un moment dat, ministrul a ieşit cu maşina din garaj, fiind întâmpinat de cele câteva persoane aflate în faţa locuinţei care i-au strigat „Hoţule!', „Criminalule!' şi „Nu scăpaţi!', relatează DIGI24.

La ieşire, Florin Iordache a lovit uşor şi o altă maşină parcată pe stradă în apropierea imobilului în care locuieşte, ceea ce i-a înfuriat şi mai tare pe protestatari. Oamenii au început din nou să strige, adresându-se soţiei deputatului PSD, care se afla la volan.

Poliția a împărțit amenzi

După acest episod şi-au făcut apariţia două echipaje de poliţie, care i-au legitimat pe protestatari, având loc un schimb de replici.

Protestatarii au primit amenzi de câte 300 de lei, informează IPJ Ilfov. Poliția sugerează că protestatarii ar putea fi cercetați și pentru distrugere, dacă Florin Iordache va face plângere.

„Avand în vedere evenimentul petrecut astazi, in Orasul Bragadiru, la domiciliului unei persoane, unde 6 persoane au protestat si au lipit afișe cu mesaje obscene pe gardul imobilului, Compartimentul de Relații Publice al I.P.J. Ilfov este abilitat să comunice următoarele:

In urma unei sesizari prin apelul de urgenta 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute protesteaza pe o strada din orasul Bragadiru, politistii s-au deplasat la fata locului si au identificat 6 persoane. Pe numele acestora au fost întocmite procese verbale de contravenție, cuantumul total al amenzilor aplicate fiind de 1.800 de lei (300 de lei pentru fiecare participant), pentru savarsirea contraventiei prevazute de Legea 61 Art. 2 pct. 14, respectiv „Scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate'.

Politistii din Ilfov urmăresc in continuare evoluția evenimentelor. Mentionam ca punerea in mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de „distrugere” se face in termen de 90 de zile numai la plângerea prealabila a partii vătămate' se arată în comunicatul Poliției Ilfov.