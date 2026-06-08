Panică uriașă în regiunea Twente

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Rudolf K., cunoscut sub numele de „Călăul din Twente”, a încetat din viață. Acesta ispășea o pedeapsă cu închisoarea pe viață pentru uciderea unui om al străzii în Enschede, multiple atacuri cu armă albă și o serie de abuzuri extrem de grave împotriva animalelor. Cetățeanul german a murit la vârsta de 70 de ani, după o lungă suferință, potrivit Oost.nl

„Călăul din Twente” a acționat în perioada cuprinsă între anii 2000 și 2005. În urma unei anchete îndelungate a poliției, el a fost în cele din urmă depistat și condamnat, în 2005, la închisoare pe viață. Această pedeapsă a fost menținută și la curtea de apel. Potrivit judecătorilor, măsura era singura cale de a proteja oamenii și animalele de acțiunile sale.

Rudolf K. a provocat o panică uriașă în regiunea Twente. Între 2000 și 2005, el a abuzat și a ucis zeci de animale, în special oi și cai. După ce a fost arestat, s-a descoperit că era responsabil și pentru uciderea unui bărbat care dormea în parcul Volkspark din Enschede, precum și pentru atacuri prin înjunghiere asupra a trei victime alese la întâmplare, în apropierea Universității Twente.

Internat mai mulți ani la psihiatrie

Cetățeanul german fusese internat anterior, timp de mai mulți ani, într-o clinică de psihiatrie judiciară (TBS), în urma unei tentative violente de viol. După 16 ani, a primit permisiunea de liberare condiționată și s-a stabilit din nou în Enschede, unde a comis din nou infracțiuni grave.

Acest caz a contribuit, de asemenea, la modificarea regulilor privind supravegherea persoanelor internate în clinicile de psihiatrie judiciară (TBS) care beneficiază de libertate condiționată. În prezent, primarii sunt informați de fiecare dată când o persoană aflată în libertate condiționată decide să se stabilească în comunitatea lor.

Le extirpa organele genitale

Este, fără îndoială, unul dintre cele mai răsunătoare cazuri din istoria provinciei Overijssel: cel al „Călăului din Twente”. Rudolf K., un pacient psihiatric (TBS) declarat vindecat, a mutilat ani la rând animale cu o cruzime greu de imaginat, mergând până acolo încât le extirpa organele genitale pentru a face experimente pe ele.

Ani întregi a reușit să scape de poliție, însă, după ce K. a început să facă victime și în rândul oamenilor, echipa de investigatori „Caballo” a reușit să îi dea de urmă.

Deoarece în acea perioadă, poliția era complet absorbită de gestionarea consecințelor dezastrului provocat de explozia fabricii de artificii din Enschede, suferința animalelor nu a primit cea mai mare prioritate din prima clipă.

Acest lucru a provocat o uriașă frustrare pentru Henk ten Napel, un localnic din Enschede. Din momentul în care propriul său cal, Wenga, a căzut pradă „Călăului”, viața lui Ten Napel s-a transformat într-o vânătoare de oameni care a durat ani buni.

El a înființat chiar și o gardă cetățenească cu care, pe timp de noapte și pe orice fel de vreme, patrula prin satele și câmpiile din Twente, în speranța de a-l prinde pe „Călău”.

În timp ce numărul incidentelor continua să crească alarmant, poliția a înființat în cele din urmă o echipă de investigatori care să se ocupe exclusiv de seria de abuzuri împotriva animalelor.

Una dintre victime realizează portretul monstrului

Ancheta intră într-o nouă fază atunci când se descoperă o legătură cu uciderea în iulie 2003 a fostului profesor fără adăpost Frank Storm, în Volkspark din Enschede. Ceea ce iese în evidență este faptul că acestuia nu numai că i s-a tăiat gâtul, dar i-au fost și tăiate, și luate organele genitale. Ca un trofeu. Un modus operandi care seamănă cu cel al „Călăului”.

Între timp, „Călăul” este legat și de alte trei înjunghieri. De exemplu, un bărbat care a pierdut trenul și a adormit pe o bancă este înjunghiat în Volkspark.

În plus, doi bicicliști aleatorii – două tinere – sunt atacați cu un cuțit între Enschede și Hengelo. Acestea supraviețuiesc atacurilor la limită. Una dintre aceste victime este un desenator iscusit și reușește să ofere echipei de anchetă un portret al atacatorului, care ulterior joacă un rol important în anchetă.

Banda adezivă albastră

Totodată, un rol important în capturarea lui Rudolf l-a avut o bucată de bandă adezivă albastră. Aceasta a jucat în cele din urmă un rol crucial în anchetă. O bandă adezivă, precum cea găsită la una dintre crime, a fost descoperită și la locuința suspectului.

Același tip de bandă este folosit în industria de procesare a cărnii. Și se întâmplă ca Rudolf K. să lucreze la un abator de pui ca agent de curățenie.

În timpul unei percheziții domiciliare, un număr mare de resturi de animale sunt găsite într-un sac de gunoi, pe care au fost lipite fotografii cu organe genitale umane. În timpul percheziției domiciliare este descoperită și o colecție de cuțite, armele având acum familiara bandă albastră, înfășurată pe mânere.

În timpul procesului, Rudolf K. este sincer și vorbește aproape cu mândrie despre actele sale odioase. În momentul în care dezvăluie că a mâncat carnea tăiată și a folosit organele genitale ale animalelor pentru a efectua tot felul de experimente sexuale acasă, un val de groază cuprinde sala de judecată.

Tribunalul districtual și mai târziu Curtea de Apel au luat o decizie rapidă: Rudolf K. a primit o condamnare pe viață. Potrivit judecătorilor, un lucru era primordial: societatea trebuia protejată.

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