Hannelore a oferit un interviu, pentru teotrandafir.com, în care vorbește, pentru prioma dată, despre Andi: „Dacă l-aș fi intâlnit pe Andi în afara emisiunii cu siguranță ar fi fost exact la fel. Este un barbat frumos, interesant, dar care nu mi-a trezit mai mult interes. Fie a fost pus să îmi facă toate poftele, să mă asculte, să fie alaturi de mine, fie a făcut-o de la sine. Oarecum a fost singura persoana care nu m-a lovit, acolo. Este inevitabil să nu te legi de o persoană în acel timp. 24 din 24, 3 săptămâni… Cred că fiecare om are farmecul său. Și fiecare om atrage un alt om. Prima atracție la un om este aspectul fizic și cine nu recunoaste acest lucru, minte. Primul impact îl are aspectul, apoi restul', a declarat Hannelore.

„Faptul că am ieșit din tiparul emisiunii, faptul că nu au obtinut ceea ce și-au dorit, a fost tot în defavoarea mea. Din surse sigure știu că eu am fost motivul pentru care ne-au ales și acela de a-si demonstra lor că orice femeie pică. Oarecum așa mi s-a spus, că am fost o provocare pentru ei. Cât despre cine și ce comenteaza, majoritatea sunt femei, fie frustrate fie cu un aspect nu prea plăcut. Oameni care asculta vocea naratorului și care fac parte din pătura socială ușor de manipulat', a mai declarat Hannelore, pentru sursa citată.

Bogdan și Hanne nu se despart, ci își oficializează relația de iubire ce durează de mai bine de șapte ani. Astfel că, după încheierea show-ului, aceștia s-au căsătorit în Ungaria, iar alături le-a fost familia, dar și cei mai buni prieteni.

