Daniel Negreanu a câștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joacă în prezent cu entuziasmul celui care se așază pentru prima oară la masă. Spune că banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casă mai mare, o mașină mai scumpă. Ce s-a schimbat, profund, este stilul de viață. Canadianul cu origini românești a povestit cum decurge o zi din viața sa și de ce are nevoie pentru a se putea concentra 10-12 ore într-o partidă de Texas Hold’Em.

Daniel Negreanu s-a născut în Canada, după ce părinţii săi au fugit din România comunistă, în 1967. Acum trăiește în Las Vegas, locul căruia îi spune ,,acasă”. Este poreclit ,,Kid Poker”, pentru că, la doar 23 de ani, a devenit cel mai tânăr jucător care a câștigat o brățară World Series of Poker.

Asta se întâmpla în 1998, iar premiul era de 2.000 de dolari. În 2014, Daniel Negreanu avea să câștige cel mai mare premier al carierei sale: 8.288.001 de dolari, dintr-un foc.

Întrebat ce mai are de demonstrat după ce a devenit unul dintre cei mai buni din lume, Negreanu a răspuns: ,,Eu joc poker până mor. Voi juca toată viața”.

,,Mie îmi place pokerul pentru că în fiecare an apar copii noi care joacă foarte tare. Pentru mine este interesant că întotdeauna vreau să-mi schimb jocul. Și de asta nu mă plictisesc niciodată”, a declarat Negreanu, într-un interviu în limba română, realizat în Las Vegas.

,,Am câștigat mulți bani în viața mea”, spune campionul. În total, 35 de milioane de euro, sumă care îl face jucătorul de turnee cu cele mai mari câștiguri din toate timpurile.

Negreau susține, răspicat, că banii nu l-au schimbat. ,,Am o casă mai mare, o mașină mai bună, dar, altfel, banii stau unde au stat înainte, când nu am avut. Când am fost mic, întotdeauna eu am crezut în capul meu că sunt milionar, chiar dacă nu aveam nici un ban”, explică jucătorul.

,,Mama a spus: ‘Daniel, uită de poker. Trebuie să mergi la școală’. Dar, după aceea, când am câștigat mai mult și am cumpărat o mașină și o casă, a spus: ‘Ok , pokerul este bun’ „, își amintește el.

Cum trăiește un campion la poker

Cu toate astea, așa cum lasă și Daniel Negreanu de înțeles, pokerul de elită nu este pentru oricine. După un anumit nivel, ai nevoie de o pregătire mentală serioasă și de un anumit stil de viață, pentru că norocul nu le poate înlocui pe toate.

,,Dacă vrei să ajungi cel mai mare jucător, trebuie să fii atent la corpul tău. Eu nu mănânc carne, nu beau lapte, nimic. Trebuie să dormi 8-10 ore dacă poți, pentru că stai 10-12 ore la masă fără să dormi. Eu joc poker de 20 de ani și știu cum să fac, dar pentru cei mai noi, după 10 ore, nu e ușor să rămâi concentrat și să știi ce faci la masă. Eu am experiență și nu mai e o problemă”, spune canadianul.

Dimineața lui începe cu o băutură proteică și o oră de antrenament la sală. De trei ori pe săptămână joacă fotbal.

,,Dacă nu jucam poker, mi-ar fi plăcut să fiu jucător de fotbal sau de hockey, dar am fost prea mic pentru asta. Poate și actor”, spune Daniel Negreanu.

În continuare jucător activ, Negreanu este și un respectat autor de cărți de specialitate, la care se adaugă articole pe blogguri și comentarii televizate despre poker.

În octombrie 2010, Daniel Negreanu a jucat pentru prima oară poker în România, la un turneu organizat de fostul cazinou Regent din Bucureşti.

În 2016, Daniel Negreanu a venit în România, pentru Eureka Poker Tour, care a avut loc la București. Tot atunci și-a prezentat filmul care îi prezintă viața, ”Kid Poker”.

