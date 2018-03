Ioana Hudiță, prima antrenoare de yoga angajată de un club din România. Cum a ajuns să lucreze cu poloiștii de la Steaua

Ioana Hudiță, prima antrenoare de yoga angajată de un club din România. Ioana, 31 de ani, antrenor personal și instructor de yoga, lucrează cu poloiștii de la Steaua, după ce a colaborat cu antrenorul Andrei Iosep și la Dinamo.

Baschetbalistul Levi Szijarto: ”Yoghinii fac exerciții de mii de ani, în sport au apărat doar de câțiva ani. În urmă cu câțiva ani, dacă îmi spunea cineva despre lucrurile pe care le fac acum, sau despre meditație, eu nici nu îi dădeam atenție, pentru că eu eram setat pe altceva. Aveam soldăția mea, eram setat pe execuție. N-aveam timp de așa ceva”.

Andreea Marin: ”Dacă yoga ar fi doar un sport, atunci yoga este cel mai vechi sport din lume (cu o vechime de aproape 5.000 ani) și s-ar traduce prin sportul unde nu există competiție, ci uniune și echilibru între ceea ce gândesti, spui și faci”.

Laura Cosoi: ”Am făcut prima oara yoga în natură când am fosit în natură când am fost pentru câteva săptămani în Thailanda și nu am putut uita acea senzație uimitoare că devin una cu tot ce e în jur, că ma încarc de toata energia naturii”.

Iulia Vântur: ”În sanskrită “yoga” se traduce prin ”uniune” – uniunea dintre minte, corp şi suflet. După fiecare oră de yoga mă simţeam uşoară, liniştită, într-o stare de pace, bucurie, echilibru şi acceptare a tot ce e în jur”.

Urmează un text nu neapărat despre resorturile yoga, nu medităm și nici nu levităm, nu ne concentrăm, e doar o poveste despre cum ajută yoga sportul de performanță.

Adela Popescu: ”După fiecare curs, adorm la momentul de relaxare, iar instructorul îmi spune că e un semn foarte bun, căci reuşesc să mă relaxez”. Instructorul e Ioana Hudiță.

Am vorbit cu Ioana la Pawan Yoga Studio, din Piața Charles de Gaulle din București, acolo unde ține clase și predă mai multe stiluri de yoga. ”Am un proiect individual independent, Zen Corner of the Yoga Project, prin care organizăm diferite evenimente și workshopuri. Am terminat Educație Fizică și Sport și sunt antrenor personal, instructor de yoga”.

Ioana Hudiță, prima antrenoare de yoga angajată de un club din România: ”Andrei Iosep a venit din Anglia, unde yoga în sportul de performanță nu e ieșit din normal”

Cum a ajuns să fie primul instructor de yoga angajat de un club din România: ”Un coleg mi-a făcut legătura cu Andrei Iosep, fostul mare internațional de polo. El a fost antrenorul naționalei Angliei, acolo unde yoga în sportul de performanță nu e ceva ieșit din normal, se practică. El căuta un instructor de yoga pentru echipa Dinamo, unde lucra atunci, și așa ne-a dus viața și conexiunea noastră, să fim împreună. Era 2014”.

Ioana Hudiță, Ioana Hudiță, prima antrenoare de yoga angajată de un club din România: ”Relaxare, streching, postură”



”Intenția era să lucrăm partea mentală și de relaxare, plus o componentă de stretching. În general, yoga e bună pentru relaxare, pentru mușchi. Sunt beneficii colaterale practicii și scopului meu, dar sunt foarte bune”.

Ioana spune cum vede ea yoga: ”Scopul e dizolvarea ignoranței că noi am fi separați de divin. Fiecare aderă la ceea ce definește el ca divin. Prin dizolvare, accesăm pentru o secundă, pentru câteva momente, starea de liniște interioară”.

Ioana Hudiță, prima antrenoare de yoga angajată de un club din România, medaj pentru poloiștii Stele: ”Atenție, respirație, concentrare, luptă”



Ce fel de elevi sunt poloiștii? Cum se comportă Teohari, Chioveanu, Mihnea Gheorghe, Ghiban, Murisici ori Delgado? ”La prima ședință, Andrei Iosep i-a lăsat să aleagă, cine vrea pregătire fizică, cine vine la yoga. 10 au fost aici, am lucrat ceva relaxant. Doar trei au ales pregătirea fizică, dar apoi au venit și ei la clasă. Cei pe care Andrei ii nominalizeză, vin! Partea cu ”nu mai vorbiți” sau ”faceți liniște” a fost mai delicată la început, ei, de bună voie, ar trebui să între într-o stare, să nu stau eu cu bățul pe ei. Asta ar fi ideea, însă, uneori, le reamintesc să consume mai puțină energie cu vorbitul”.

Cum decurge o ședință? ”E amuzant ceea ce se întâmplă, nu suntem atât de serioși, pentru că e și o componentă ludică, altfel yoga poate speria. Se intră în stare și prin râsete, apoi consumăm energia aceea. După câtiva ani de practică, mulți jucători intră rapid in stare, pentru unii e mai greu, mai ales pentru cei care s-au adăugat în ultimul sezon echipei. O ședință diferă în funcție de meciuri, dacă se joacă în acea seară, dacă se joacă a doua zi. Dacă au avut antrenament fizic dificil înainte, adaptăm posturile, facem ceva relaxant. Altădată, facem un pic mai fizic, chiar și cu partener, pentru mobilitate și stretching. Întodeauna e și o componentă mindfull. Mereu o să reamintesc de atenție și de respirație, să conștientizeze calitatea stării de prezență. Găsim perspective, exerciții de atenție, de concentrare, de care au mare nevoie în bazinul de polo”. Executarea unei poziții poate dura și până la trei minute. Și, da, uneori sportivii pot adormi pe saltea!

”Celor cu care am lucrat deja trei sezoane, le e mai ușor să intre în starea de liniște, să facă switch-ul agitație – interiorizare. Rămân în starea de relaxare fără să se ridice, să se distragă. E foarte greu, deși pare ușor să te relazezi. Dar e important pentru sport: fii atent, fii pe fază, luptă!”, spune Ioana.

Au ajuns poloiștii să zboare pe apă?



Zboară pe apă poloiștii după ședințele cu ea? ”În prezent, echipa e subiectul unei cercetări, mi s-a cerut să dau niște variabile, să le verifice. E greu din research să arătăm că, făcând yoga, băieții marchează mai mult sau sunt mai eficienți. În ultimii doi ani, însă, au fost rezultate, s-au cucerit titluri, cupe, s-a mers în Liga Campionilor. Este meritul lor, al lui Andrei Iosep, eu sunt aici pentru ei, ideea e să transfere lucrurile de pe salteaua de yoga în meci și în viața de zi cu zi. Trebuie să precizez că echipa lucrează, firește, și cu un preparator fizic”.

”Nu știam multe despre polo, sincer, dar m-am pus la punct cu natura jocului, care sunt mușchii cei mai folosiți în timpul unui meci”.

”La noi e ceva destul de nou partea de yoga în sportul de performanță. La Cluj-Napoca mai e cineva care lucrează cu echipa de rugby”, afirmă Ioana.

”Am făcut gimnastică artistică, de la 11 la 15 ani,, dar n-a fost de performanță. Profesoara noastră era Elena Tutan, o mare yoghină. De fapt, noi făceam și gimnastică, și yoga! Apoi am intrat la o clasă de yoga. La început nu prea erau profesori, acum sunt multe studiouri și antrenori și în România” – Ioana Hudiță

A făcut gimnastică și Yoga! E ciudată sau nu?

Întrebată dacă lumea o consideră ”nebună”, din cauză că ”yoghin” are și sensul acestat peiorativ, Ioana răspunde: ”Unii, da, mă cred! Cuvântul yoghin are acest sens și în India, unde practicanții erau văzuți ca niște ciudați cu puteri speciale, mai mult sau mai puțin integrați în societate. S-au triat, însă, oamenii în jurul meu, am rămas doar cu cei care mă consideră profesor de yoga”.

Ofertă de la CSA Steaua

Ce oferte mai are: ”Am niște tatonări cu echipa nouă de fotbal, CSA Steaua. Mi-ar plăcea, sincer, să lucrez și cu ei”.

Marian Drăgulescu și poziția ”câinelui cu fața în jos”



Cu cine a mai lucrat: ”Cu dansatori sportivi și cu lotul masculin de gimnastică. Cu Marian Drăgulescu și ceilați băieți a fost ceva fantastic, am râs foarte mult. Eu stăteam, ei deja se ridicau direct în stând pe mâini. Ne-am amuzat și de numele posturilor, ”câinele cu fața în jos”, ”poziția copilului”, ”Muntele”…”.

Adela Popescu, Laura Cosoi, Andreea Marin

Ce vedete a avut la sală: ”Am făcut antrenamente personale cu actrița și prezentatoarea tv Adela Popescu, au mai venit la clasă actrița Laura Cosoi și vedeta tv Andreea Marin”.

Cât costă un antrenament de yoga: în general, în București, e între 30 și 70 de lei pe clasă – ședința. Abonamentele sunt între 200 si 500 de lei lunar, depind de pachetele alese.

Există asociații de yoga, cel mai reprezentativ organism fiind Yoga Aliens. ”Am fost în India, acolo unde e paradisul yoghinilor. Îmi place mult și mâncarea lor. Personal, rezonez cu partea de yoga vestică, europenizată, care e mai fizică. Am fost la Ashram, în India, la un curs, dar și la o conferința Yoga Journal, în America, cu câteva mii de participanți”, spune Ioana, care a studiat ioga în SUA, Franța ori Olanda.

Levi Szijarto, cel mai titrat baschetbalist român, practică yoga