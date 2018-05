Donald Trump a scris un mesaj pe Twitter, la scurt timp după ce a aflat că un atac armat a avut loc într-un liceu din Santa Fe, statul Texas.

La rândul său, Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, a adresat un mesaj de solidaritate față de victimele și familiile celor care au avut de suferit în urma atacului armat.

My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today.

Totodată, vicepreședintele american Mike Pence a cerut autorităților federale să sprijine conducerea școlii și comunitatea în care a avut loc incidentul terifiant.

To the students, families, teachers of Santa Fe High School, all of those affected and the entire community: We are with you, you are in our prayers, and you're in the prayers of the American people. pic.twitter.com/8bhPWyK7vR

