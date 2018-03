Mircea Rednic, antrenor la FCSB? Gigi Becali vrea să-l demită pe Nicolae Dică. Actualul antrenor al roş-albaştrilor e ca şi dat afară, iar latifundiarul a decis să nu-l păstreze nici dacă acesta va cuceri titlul, informează gsp.ro.

Becali este dezamăgit de modul în care echipa evoluează sub comanda lui Dică şi a negociat, în mare secret, cu Mircea Rednic. ”Puriul” e fără contract, după ce s-a despărţit de Mouscron, şi e aşteptat să dea un răspuns în următoarele zile.

Dacă va accepta oferta lui Becali, atunci Rednic va începe aventura la FCSB din sezonul următor. Există însă şi varianta ca Becali să-l aducă pe Rednic chiar din acest play-off, dacă Dică nu va reuşi să ducă lupta cu CFR pentru titlu până în ultima etapă.

”O să revin din vară, o să revin în circuit. Acum mă ocup de mine. Am programate două operaţii. Una la genunchi, una la tiroidă. Am de muncă, am de tras” – Mircea Rednic, 55 de ani