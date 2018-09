„Atunci l-am văzut ultima oară. Eram cu un grup de turişti. Noi am rămas să ne odihnim, el a continuat să meargă cu mulţimea şi de atunci nu l-am mai văzut. Am fost la poliţie chiar în ziua aceea, am vorbit la consulat, după ce ne-am întors în ţară am dat chiar şi codul IMEI al telefonului, sperând că poate aşa îl vor găsi. Dar nu m-a sunat nimeni, nici de la MAE, nici din Turcia, de nicăieri. Mi s-a zis doar că ancheta e în curs, şi atât”, ne-a spus Ioana Dima, soţia românului dispărut în Istanbul.

Ultima imagine cu Salvatore Popescu a fost surprinsă chiar de soţia acestuia, cu puţin timp înainte ca acesta să dispară.

Bărbatul era fericit, spune Ioana Dima, glumea şi avea o foarte bună dispoziţie. După ce au ajuns în piaţa din apropierea Palatului Topkapî, grupul de români s-a împărţit în mai multe direcţii, dar cei mai mulți au mers spre palat, împreună cu ghidul. Printre aceştia s-a aflat sau ar fi trebuit să se afle şi inginerul din Ploieşti. Soția sa l-a văzut cum se îndreaptă spre intrare, în jurul orei 13:00, iar de atunci nu mai ştie nimic despre acesta.

Are telefonul închis, nu s-a găsit niciun obiect al acestuia, practic, nu există niciun indiciu care să lămurească ce s-ar fi putut întâmpla cu bărbatul.

„M-am gândit că poate a fost răpit sau poate l-au jefuit şi l-au abandonat cine ştie pe unde, sau poate că a avut un accident şi e în spital, în comă sau are amnezie. Nu ştiu, mi-am făcut tot felul de gânduri, de scenarii, nici nu ştiu ce să mai cred. Mă agăţ de orice speranţă”, a mai spus Ioana Dima.

Ziarul Libertatea a solicitat Ministerului Afacerilor Externe (MAE) informaţii cu privire la stadiul anchetei şi la modul în care autorităţile naţionale se implică în acţiunea de căutare a românului dispărut în Istanbul, dar până la publicarea articolului nu am primit niciun răspuns.

Cei care au informaţii cu privire la Salvatore Popescu, românul dispărut din 30 august, în Istanbul, le pot transmite pe adresa de email redactie@libertatea.ro sau pot contacta familia inginerului, telefonic sau prin WhatsApp, la numărul 0728 557 407.

