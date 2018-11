O explozie a avut loc într-o casă din Mureș, din cauza gazelor. Doi bătrâni au arsuri grave

Echipele de la compania de gaze încearcă în acest moment să identifice cauza scurgerilor.

„Când am ajuns la locul intervenţiei, am constatat că a avut loc o explozie într-o cameră a unui imobil de locuit, dar nu urmată de incendiu, rezultând două victime de cod roşu, de 76 şi 67 de ani, cu arsuri grave. După primele evaluări pe care le-am făcut împreună cu echipa E.ON Gaz, am constatat că explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze în camera unde dormeau victimele. Se pare că una dintre victime a vrut să aprindă focul în sobă şi, întrucât a fost o acumulare de gaze în cameră, la aprinderea flăcării s-a produs explozia. Norocul lor e că nu a fost urmată de incendiu. Dar şi aşa victimele sunt în stare gravă. Intervenţia nu a fost dificilă, pentru că nu a avut loc un incendiu. Victimele au fost preluate de ambulanţe, noi am înlăturat molozul şi am verificat să nu fie scurgeri de gaze sau să nu se producă vreun scurtcircuit. Explozia s-a produs la nivelul tavanului. La casă e afectat acoperişul în proporţie de 90%, iar casa este afectată în proporţie de 70%', a declarat pentru Agerpres şeful Gărzii de Intervenţie Stingere Incendii de la Detaşamentul de Pompieri din Reghin, plutonierul adjutant-şef Florin Boari.

