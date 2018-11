„Caut asistentă care să vrea să facă un stagiu, să înveţe, să cunoască lume frumoasă, să mă însoţească la evenimente şi pe platourile tv şi care să mă ajute cu postări pe Instagram, poze şi filmuleţe„, a scris Oana Roman pe Instagram.

Nu puține au fost momentele în care Oana Roman a primit critici răutăcioase, a fost atacată pentru cum se îmbracă sau pentru kilogramele ei în plus. Cu toate astea, vedeta a reușit să facă față avalanșelor de răutăți din partea unor persoane, iar recent și-a făcut curaj să vorbească despre acest lucru.

„Toată viața am luptat împotriva complexelor pe care altii încercau să le arunce asupra mea. De când ma știu am fost altfel și pentru că eram altfel m-am simțit profund marginalizată. Mi s-a spus ca nu sunt destul de bună, ăa sunt doar fata lui tata, că nu am nici un merit, că nu sunt frumoasă, ca sunt grasă și câte și mai câte! Mulți ani am crezut , apoi am înțeles că de fapt ceilalți proiectau asupra mea propriile lor frustrări. Eu nu eram greșită. Ei erau și sunt greșiți. Mi-am văzut deci de drumul meu și am reusit. Am învățat să mă iubesc pe mine pentru ca alții sa ma poata iubi. Mă gândesc să vă dau întâlnire la un mic seminar în care să încercăm împreună să întelegem cum să scăpăm de complexe pentru a putea trăi în armonie”, a scris Oana Roman pe contul de socializare.

