Bărbatul a reușit să câștige în 2009, în Italia, o sumă de bani pe care mulți români nu reușesc să o strângă într-o viață. Pe când lucra ca șofer, Giani Doloi și-a cumpărat un loz pe care a dat 5 euro. Nu i-a venit să creadă că a câștigat 500.000 de euro, notează reporteris.ro.

„Fiind fumător, când mă opream la chioșc să-mi iau țigări, îmi luam și câte un loz. Am mai câștigat câte 200 euro, 500 euro. Dar atunci, în 2009, nu mi-a venit să cred când am văzut suma”, a mărturisit Giani, tânărul de 38 de ani, care s-a îmbogățit peste noapte.

După ce a așteptat aproape o lună până când să îi intre banii în cont, Giani a făcut primele achiziții din suma câștigată.

„Am dat 48.000 de euro pe un Audi. Pentru fratele meu am dat 28.000 de euro pe mașină. Când am ajuns în țară, i-am luat și surorii mele, care încă nu avea 18 ani, un Opel Astra, pe care am dat 11.000 de euro”, spune Giani.