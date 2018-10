Un apel la 112 anunța că la marginea unui drum lăturalnic dintre localităţile Sălătrucel şi Călimăneşti, într-o zonă izolată din județul Vâlcea, o femeie este căzută într-un puţ şi spune că se află acolo de două zile.

Salvatorii au găsit-o pe femeie în fântâna adâncă. Cel care a scos-o din fântână, plutonierul major Marin Laurenţiu Dina, de la Detaşamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea, ne-a povestit că a atunci când au ajuns, femeia, care are 41 de ani, era conştientă şi putea comunica.

„Am adus-o la suprafață în trei minute”

Laurențiu Dina a spus în cuvinte simple o poveste care pentru cei mai mulţi pare extraordinară, dar care pentru el nu iese cu nimic din tipar: cum e să salvezi o viaţă.

„Am introdus scara culisabilă în puţ, m-am asigurat, am coborât, am ajuns la persoană și am întrebat-o dacă starea îi permite să fie ţinută în braţe, ca să o ridic. A zis că poate, am legat-o de mine, ea se ghida de scări şi în trei minute am adus-o la suprafaţă”, povesteşte salvatorul.

După ce a stat aproape 24 de ore la zece metri sub pământ, blocată în tunurile înguste de beton, femeia a mers pe picioarele ei la ambulanţă.

Internată la psihiatrie

Femeia este din Sălătrucel, are 41 de ani, iar surse locale spun că ar avea probleme psihice. În primă fază, femeia a susținut că stă în fântână de două zile, apoi că se afla acolo de luni după-amiază şi că este căsătorită, soţul său fiind plecat la muncă.

Ea nu spus ce căuta în zona aceea retrasă şi cum a ajuns în puţul îngust şi adânc. După ce a fost scoasă din fântână și i-au fost făcute investigații medicale, pentru a vedea dacă are răni sau alte suferințe, femeia a fost internată la psihiatrie, la Râmnicu Vâlcea.

Terenul pe care s-a produs incidentul care s-ar fi putut încheia tragic este pe domeniul oraşului Călimăneşti, a declarat primarul localităţii, Florinel Constantinescu, acesta precizând că este un teren privat.

Pentru salvatorul Laurențiu Dina, a fost o intervenţie ca oricare alta

Salvatorul femeii spune că acesta este un caz ca oricare altul. În cei aproape 13 ani de carieră la ISU, Laurenţiu Dina a văzut şi a trăit mai multe decât alţii într-o viaţă.

Intervenţia care i-a rămas în suflet a fost în cursul anului trecut, când autorităţile din Vâlcea au fost anunţate că un bărbat s-a urcat la 30 de metri înălţime, în vârful unei macarale, pe un şantier din centrul oraşului Râmnicu Vâlcea. Bărbatul a stat acolo ore în şir, fără să spună nimic, refuzând să discute cu negociatorii veniţi să-l convingă să coboare.

„Am ridicat autoscara la 30 de metri, m-am apropiat încet de dânsul, l-am prins de mână şi i-am spus: «Ai două variate: te prinzi de gâtul meu şi vii în nacelă, ori dacă nu, din mâna mea nu mai scapi şi te trag eu forţat»', povestește salvatorul un fragment din intervenția care a fost „cea mai complicată, cea mai de suflet'.