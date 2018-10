Mihaela a povestit că a avut o copilărie „plină de lipsuri, neajunsuri, violență și multă tristețe”, notează rotalianul.

Băcăuanca spune că, din cauza sărăciei, a făcut mari sacrificii pentru a termina liceul.

După ce a terminat liceul, s-a angajat la o fabrică de confecții din Focșani și s-a bucurat că, astfel, își putea ajuta familia.

Tinerei îi era gândul mereu la frații ei rămași în țară pe care i-a ajutat, cum a putut, din banii agonisiți în străinătate.

„Aveam un frate bolnav de ciroză hepatică, ce ulterior a murit după chinuri groaznice, umblând din spital în spital. Cei 400 de euro pe care îi câștigam eu erau puțini. Trebuia să îl ajut și pe soț ca să își plătească datoriile, să le trimit și celor rămași acasă, să mai am și pentru mine, dar făceam tot posibilul să am pentru fiecare”, a spus românca care a plecat să muncească în Italia.

Ambițioasă, Mihaela stătea și noaptea să învețe limba italiană cât mai repede penru a-și putea găsi un loc de muncă mai bine plătit.

„Îmi doream să schimb lucrul cât mai repede, să stau cu soțul meu, dar nu puteam să îmi permit asta, el nu muncea tot timpul, bani nu aveam, nu aveam nici măcar celular, primul celular mi l-am cumpărat la primul salariu din Italia, și acela mi l-au furat în metrou, la Roma, după o săptămână. Însă Dumnezeu a ținut mereu cu mine, în ziua în care mi-au furat telefonul am găsit un inel de aur pe stradă, l-am vândut și cu banii mi-am cumpărat cel mai ieftin celular pe care l-am găsit”, a mărturisit românca.

„Când am început cât de cât să stăpânesc limba, după vreo 2 luni, am început să caut altceva de muncă, întrebam lumea pe stradă dacă are nevoie la curățenie, mă gândeam că totuși era ceva mai bun, nu am căutat mult și am găsit. Într-o zi l-am oprit pe un bătrân și l-am întrebat dacă dumnealui cunoștea pe cineva care ar fi avut nevoie de o femeie la curățenie, la care el s-a uitat foarte mirat la mine și mi-a spus: „Așteaptă puțin să o sun pe soția mea, chiar noi căutăm o persoană, avem nevoie în fiecare zi, inclusiv sâmbăta”

„Și așa, de la 400 de euro pe lună, în scurt timp câștigam peste 1.000 de euro. Și dacă nu-mi căutam singură binele ăsta, nimeni nu venea să mi-l ofere la ușă! În scurt timp mi-am adus mai mulți frați în Italia, ajutându-i cu locuri de muncă, bani și tot ce aveau nevoie pentru a-și construi și ei un viitor”