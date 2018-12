Managerul Spitalului de Urgență din Craiova, dr. Eugen Georgescu, a declarat că liftiera nu a negat întâmplarea relatată pe facebook de aun angajat Ford, dar a spus că a făcut o glumă și nu voia , de altfel să ia nimic nici dacă i s-ar fi oferit. Directorul Spitalului a convocat-o pentru declarații în momentul în care va reveni la serviciu și îl așteaptă pentru a depune o plângere și pe angajatul fabricii Ford care a relatat incidentul.

„Doamna nu este la serviciu, am discutat cu dumnei în această dimineaţă. A spus că a fost o glumă, că nu lua dacă îi dădeau ceva. Este varianta dânsei. Eu am discutat astăzi cu şefa de personal de la Ford şi am rugat-o să mă ajute să iau legătura cu domnul inginer care a scris pe Facebook întreaga poveste. Îl aştept în cursul acestei zile să vină la spital să facă o sesizare oficială”, a declarat pentru adevarul.ro dr. Eugen Georgescu, managerul Spitalului de Urgenţă din Craiova. Cazul urmează să fie analizat în Comisia de disciplină, a precizat managerul.

„Povestea începe cu o uşă de lift, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Încărcaţi cu 100 de plase cu cadouri şi dulciuri pentru copiii de la Secţia de Oncologie, împreună cu colegii mei, am aşteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutăţii plaselor. Liftul ajunge, se deschid uşile şi ne urcăm. Din prima secundă când am pus piciorul în lift…a început bătaia de joc şi nesimţirea pe care nu am mai întâlnit-o la un asemenea nivel. O să încerc să expun conversaţia liftierei cu noi: – Mie ce mi-aţi adus? Ce plasă îmi daţi? (Noi…am zâmbit…crezând că este o glumă…şi am tăcut..fâstâciţi..) Liftiera însă insistă: Haideţi…nu îmi daţi si mie o plasă? Ce..nu ştiţi că de câte ori se vine aici cu cadouri…prima plasă se dă la liftieră?. – Nu ştiam că aşa trebuie… ce plasă doriţi? Din aceasta cu pufuleţi?, zice una din colegele mele..în glumă. Nu nu…nu cu pufuleţi…Păi ce.. nepoţii mei mănâncă pufuleţi? Sunt de familie bună' a scris Victor Mihăescu, pe reţeaua de socializare.