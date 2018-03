Primele reacții la moartea lui Andrei Gheorghe. Mesajul lui Florin Călinescu

Primele reacții la moartea lui Andrei Gheorghe Anunțul că, luni seară, fostul realizator de radio Andrei Gheorghe a fost găsit fără suflare în vila sa din Voluntari, Ilfov, a stârnit o adevărată isterie pe rețeaua de socializare.

În doar câteva minute de când s-a aflat că fostul jurnalist și-a dat ultima suflare, oamenii au intrat pe pagina de socializare pentru a-și spune părerea despre ceea ce a însemnat Andrei Gheorghe pentru societatea românească și pentru a transmite condoleanțe familie.

De exemplu, regizorul Tudor Giurgiu spune: ”Andrei Gheorghe la TIFF 2017, dezbaterea ‘Film si politica”: „Eu nu ştiu dacă sunt de stânga sau de dreapta, dar sunt produsul unor ani dispăruţi şi dincolo de bunele mele intenţii sunt urmele părinţilor care m-au călcat în picioare, ai străbunicilor, ai bunicilor care şi-au lăsat pe mine urma pantofului şi care spune aşa: o ţară ca să fie ţară, în afară de limbă, trebuie să aibă două lucruri: educaţie gratuită şi sănătate gratuită.” Thx pentru toate adevarurile inconfortabile pe care le-ai zis de-a lungul vremii. Drum bun!”

La rândul său, actorul Gabi Jugaru a postat că se simte cu inima frântă. ”Dumnezeu isi face trust media….Sa ai odihna vesnica, Andrei Gheorghe!”

Și criticul de film Cătălin Anchidin a transmis un mesaj pe rețeaua de socializare, chiar pe pagina artistului: ”A murit cel care m-a facut sa ajung sa lucrez in radio! Multumesc si ramas bun, Andrei Gheorghe!

Și bloggerul Iulian Comănescu nu a trecut cu vederea moartea artistului. ”Până acum, Andrei era prea mult pentru noi. De acum, o să ne lipsească”, a precizat acesta.

Cunoscutul om de televiziune Florin Călinescu a ținut să-i aducă un omagiu celui care a fost Andrei Gheorghe. ””E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Căutam oameni pentru PRO TV, am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta”, a declarat Florin Călinescu.