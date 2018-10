Explicații, nuanțe

„Eu nu am spus în faţa Sfântului Altar Haideţi la vot, să nu mâncaţi până nu votaţi!, eu am ţinut o predică despre păcatul sodomiei. Eu nu am pus pe cineva la zid, eu doar am vorbit despre acest păcat. Este apanajul Bisericii să lupte împotriva păcatului, nu a zis nimeni să moară homosexualii, ci îi aşteptăm să se întoarcă, nu numai pe ei, ci pe toţi păcătoşii”, a explicat preotul Gheorghe Popa, care slujeşte la Biserica Sf. Alexandru, din oraşul Alexandria.

Acesta le transmitea românilor să nu bage un dumicat în gură, dacă nu au mers mai întâi să voteze, pentru a demonstra astfel că sunt creştini adevăraţi. Preotul spune acum că a fost scos din context totul, fiindcă discursul său nu a fost împotriva homosexualilor, ci al păcatului sodomiei.

Cât despre mesajul transmis de Patriarhie…

„Iar despre ce a zis domnul Bănescu, eu nu ştiu, nu am auzit, dar sunt curios să văd Biserica însăşi chemându-şi în judecată propriii slujitori pentru că propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu şi pentru că luptă împotriva păcatului. N-am pus pe nimeni la zid, n-am făcut nici o crimă, nu am îndemnat pe nimeni să-i urască pe homosexuali sau să-i bată cu pietre, eu am vorbit despre iubirea propovăduită de biserică, cea divină, cea între un bărbat şi o femeie”, a mai spus preotul.

Preotul din Voluntari nu vorbește nici acum, nici altă dată

Contactat de reporterii ziarului Libertatea, părintele Claudiu Tomozii, din Voluntari, cel care îi certa pe enoriaşi că nu au mers la referendum şi le spunea că focul se va abate asupra lor, cum s-a întâmplat la greci, a refuzat să îşi spună punctul de vedere.

„Nu pot vorbi acum. Nu doresc să vorbesc nici acum, nici altă dată despre acest subiect”, a spus acesta.

Arhiepiscopia, în numele preotul de la Viforâta

Cât despre părintele Cosmin Santi, cadru didactic în cadrul Facultăţii de Teologie a Universităţii Valahia, din Târgovişte, şi preot paroh în Viforâta, judeţul Dâmboviţa, care i-a ameninţat cu afurisenia pe cei care n-au votat la referendum, Arhiepiscopia Târgovişte nu îi mai dă voie acestuia să vorbească.

„Arhiepiscopia a transmis un comunicat de presă mai mult decât lămuritor. Nu este cazul să discutaţi cu părintele Cosmin Santi. Poziţia acestuia nu este contrară celei oficiale. Ce rost are ca un preot să comenteze ce a spus Patriarhia Română? Folosiţi comunicatul nostru de presă, nu are rost să îl contactaţi pe părintele Santi”, a declarat un reprezentant al Arhiepiscopiei, care nu s-a prezentat, în momentul în care am cerut numărul de telefon al părintelui Santi, pentru a-i da posibilitatea să-şi spună punctul de vedere.