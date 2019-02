De-a lungul timpului, Andreea Marin și-a asociat imaginea cu produse cosmetice pentru îngrijirea tenului, corpului și părului, servicii de înfrumusețare ori cele ce țin de viață sănătoasă, electrocasnice, produse de larg consum, dar și automobile, industria hotelieră din țară și din străinătate, turism, medicină, fabrici ce produc diverse produse utile în viata de zi cu zi. Fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize-surprize” și-a ales cu multă atenție contractele de imagine, ea impunându-și anumite reguli.

„Îmi respect munca și imaginea creată pe principii sănătoase și nu pot să o asociez cu ceva în care nu cred, nu îmi place sau nu consider că e demn de a fi recomandat și altora. Apoi, nu vreau să fiu implicată în prea multe acțiuni de publicitate într-un timp scurt sau în aceeași perioadă, pentru că trebuie să îi dai voie omului ce îți privește recomandările să «digere» mesajul transmis, să îl înțeleagă, nu e un plus disiparea imaginii mele în prea multe direcții, pentru că pot pierde la capitolul credibilitate, nu mai pot fi convingătoare, iar eu țin la respectul reciproc dintre mine și publicul meu. Ce e prea mult, e prea mult, pur și simplu, iar eu cred în echilibru”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.

Nu de puține ori Zâna a fost nevoită să refuze contracte avantajoase din punct de vedere financiar dintr-un motiv întemeiat.

„Nu beau cafea și, deși nu am nimic împotriva ei, ba chiar savurez mireasma cafelei proaspăt măcinate, eu nu o consum și ar fi hilar să accept o astfel de ofertă, oricât de tentantă e. Am ales acest exemplu, pentru că de-a lungul timpului am primit mai multe oferte pentru promovarea diverselor branduri de cafea și am fost nevoită să refuz. La fel, nu fumez, deci nu promovez țigările. Și exemplele pot continua”, ne-a spus Andreea Marin.

O fază haioasă care îi aduce instant zâmbetul pe buze vedetei TV a avut loc în străinătate, unde Andreea Marin și sora ei s-au deplasat pentru filmările unui spot publicitar la produse de păr.

„Am fost amândouă în acea reclamă, era un scenariu între noi două. Am stat mai multe zile pentru filmări cu o echipă internațională și am fost cazate într-un hotel foarte înalt, cu 100 de etaje. Am dormit la ultimul etaj, unde totul era din sticlă. Dimineața, când am deschis ochii, am văzut un om cățărat ca un spiderman pe geam. Prima noastră reacție, foarte haioasă, a fost să ne învelim rapid, deși eram în pijamale, pentru că aveam senzația că cineva e urcat pe geam și se uită la noi în timp ce dormim. Omul nu făcea decât să spele geamurile, sunt oameni specializați pentru asta, urcă la orice etaj și sunt bine ancorați. După aceea am început să râdem amândouă, credeam că visăm, că nu e adevărat să vedem undeva la etajul 100 pe cineva cățărat la prima oră a dimineții. După aceea ne-am dat seama că omul respectiv nu putea să vadă înăuntru, pentru că geamurile erau unidirecționale, puteai să vezi din interior în afară, dar nu și din afara zgârie-norului înăuntru. Copilării simpatice”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Marin.