Gimnaziada feminină de handbal a atras la Complexul Olimpic ”Sydney 2000” de la Izvorani multe nume importante ale sportului românesc. Președintele COSR, Mihai Covaliu, două foste vicecampioane mondiale la handbal, Steluța Luca și Mihaela Tivadar, plus actuala componentă a naționalei feminine, Crina Pintea, au urmărit finalele.

Dacă Steluța Luca a fost prezentă în calitate de oficial, fiind vicepreședinte al Federației Române de specialitate, fosta ei coechipieră din echipa care în 2005 cucerea argintul la Mondialul din Rusia, Mihaela Tivadar, a trăit competiția la intensitate maximă. Ea e antrenoarea echipei LPS Brașov, iar argintul cucerit la Gimnaziadă i-a adus una din primele satisfacții ca tehnician. Recent intrată în lumea antrenoratului, Tivadar (36 de ani) îl are ca model pe Martin Ambros și spune că era mai ușor pe teren decât pe bancă.

”Mi se părea mult mai ușor pe teren decât pe bancă, dar încerc să mă acomodez. În teren depindeam mai mult de mine. Încerc să mă acomodez, dar sper să fie bine în continuare. Modelul meu de antrenor e Martin Ambros” – Mihaela Tivadar, vicecampioană mondială 2005, antrenoare LPS Brașov.

Crina Pintea, suporter

În tribunele sălii Polivalente din cadrul Complexului Olimpic ”Sydney 2000” din Izvorani s-a aflat și Crina Pintea, jucătoare a naționalei de handbal. A avut emoții mari, pentru că în teren se afla sora ei, Andreea Ailincăi. În vârstă de 14 ani, aceasta e componentă de bază a echipei campioane, Colegiul Energetic Rm Vâlcea și o are ca model și sfătuitor pe Crina.

”Sunt foarte fericită să o văd, eu nu am avut parte de asemenea momente, însă de aici pleacă totul, de jos, să simți bucuria și dorința de a câștiga. Comunicăm foarte mult și ea mereu îmi cere sfatul. Mă bucur foarte mult să știu că ea ascultă și e pe drumul cel bun. În vacanța de vară alergăm, facem pase împreună” – Crina Pintea, handbalistă echipa națională a României.



Mihai Covaliu a jucat handbal când era elev

Titlul ediției feminine a Gimnaziadei a fost câștigat de Colegiul Energetic Rm Vâlcea. Pe locul secund s-a clasat LPS Brașov, iar pe trei LPS Brăila. Președintele COSR, Mihai Covaliu, a fost cel care a oficiat premierea. Emoția lui a fost dublă, deoarece și-a amintit de perioada în care era concurent în întrecerile școlare.

”Când eram elev în școala generală exista o astfel de competiție, chiar am participat la handbal, la fotbal, la atletism. Acolo m-am format ca sportiv și am deprins această dorință de a câștiga, de a fi cel mai bun. Sunt convins că după mulți ani și de la Gimnaziadă vom vedea sportivi care vor putea spune același lucru după ce au câștigat o medalie olimpică pentru România” – Mihai Covaliu, președinte COSR.

Visează să joace alături de Cristina Neagu în națională

Cea mai completă jucătoare a competiției a fost desemnată Bianca Neacșu (foto), componentă a echipei campioane, Colegiul Energetic Rm. Vâlcea. E la al doilea succes, face handbal de șase ani și speră să ajungă să joace la un moment dat alături de idolul ei, Cristina Neagu.

”Cristina Neagu e idolul meu. Aș fi dispusă să dau totul din mine, să mă antrenez intens în fiecare zi și să ajung într-o zi la lotul României, să mi se cânte imnul” – Bianca Neacșu, cea mai bună jucătoare a Gimnaziadei feminine de handbal.

A treia ediție a Gimnaziadei, un succes

Competiția feminină de handbal a încheiat cea de-a treia ediţie a Gimnaziadei. Anul acesta, în premieră, faza finală a competiţiei aflate sub patronajul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, a fost organizată în totalitate la Complexul Olimpic ”Sydney 2000” de la Izvorani. Elevii celor mai bune şcoli din ţară la 10 discipline alese în proiect (rugby tag, tenis de masă, badminton, handbal, atletism, fotbal, oină, volei, baschet şi şah) s-au întrecut în templul olimpismului autohton, iar președintele COSR, Mihai Covaliu, a fost încântat de viitorul sportului românesc.

”Mă bucur de impactul pe care îl are această competiție în rândul sportivilor. E o competiție care îmi doresc să crească, deja am văzut concurență între fete pentru a câștiga, pentru a ajunge la faza finală, iar ceea ce s-a întâmplat anul acesta la Izvorani, faptul că am reușit să organizăm aceste finale aici, cred că le va determina și mai mult să își dorească să ajungă în finală și să se pregătească pentru acest lucru. Scopul nostru a fost acela de a-i aduce pe copii într-o bază de pregătire de nivel olimpic, de a le arăta practic unde pot ajunge dacă au plecat pe acest drum. Văd foarte mult entuziasm, am văzut și lacrimi de supărare, dar am văzut și multă dorință și determinare, iar asta e tot ceea ce contează” – Mihai Covaliu, președintele COSR.