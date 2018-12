De asemenea, melodia sa „Who you are” ocupă locul doi în topul celor mai difuzate piese din 2018 tot în Italia, dar și primul loc în clasamentul general al celor mai difuzate piese indie. „Who you are” a fost premiată la sfârșitul verii cu „Discul de Aur”. Acestă veste încheie un an plin de realizari pentru solistul român de origine rusă. Aceeași melodie i-a adus Trofeul „Top of the Pop” în cadrul Festivalul Sopot din Polonia și se numără printre artiștii privilegiați să cânte în cadrul prestigiosului Concert anual de Crăciun de la Vatican.

Mihail, cel mai difuzat artist străin în Italia.Surpriza muzicală a acestui sfârșit de an!

O piesă inspirată din experiențele personale ale artistului, „Who You Are” a petrecut 9 săptămâni pe locul 1 în topul Media Forest, fiind a cincea cea mai difuzata piesă din 2017, și consolidându-i poziția artistului în industria muzicală autohtonă. Este primul single în limba engleză semnat Mihail, care a devenit faimos datorită hit-ului „Mă ucide ea”, a doua cea mai ascultată melodie din 2016, în România, noua sa casă. Pe numele său Mihail Sandu, solistul este la origini rus, crescut în Republica Moldova, iar acum locuiește la Cluj.

