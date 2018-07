„Despre noua lege a pensiilor, câteva principii: eu îndemn Guvernul ca începând cu luna august să declanșeze întâlniri, dezbateri. Ce face noua lege a pensiilor: îndreaptă inechitățile istorice. Oameni cu stagii egale, condiții similare, au pensii diferite. Asta e o inechitate care va fi îndreptată. Este o lege a justiției sociale. Nicio pensie nu scapă. Toate pensiile vor crește. Recompensează mai bine munca. Această nouă lege va mări ritmul de creștere. Introducem 100% principiul contributivității. Cei care lucrează la companii care nu le plătesc asigurările sociale pot avea probleme. Fiecare angajat va avea o informare anuală cu numărul de puncte acumulat' a declarat Liviu Dragnea la Romania TV.

Cum se vor calcula pensiile

„Care e noua formulă de calcul: pensia va fi numărul de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Valoarea punctului de referință e raportul dintre punctul de pensie din 2020 înmulțit cu 5%. Am estimat așa încât să fie acoperitor. Deci este 75 de lei. Aceste lucruri vor intra în vigoare în 2021. Este nevoie de recalcularea tuturor pensiilor. Să vă prezint câteva evoluții: 2016 – punctul de pensie 871,1, în 2017- 1000 de lei, în 2018 l-am dus la 1100 de lei. 2019 – 1265 de lei, creștere 45,2%, 2020 – 1775, mai mult decât dublu decât 2016. Asta aducem în plus în acest mandat. Pensia minimă va fi de 775 de lei din 2020. Noi la legea asta am lucrat foarte mult, era gata mai demult, dar am zis să facem simulări. O pensie brută de 1500 de lei în 2016, net lua 1.399 de lei, în 2020 va avea 3.049 de lei brut și net 2944, va fi o creștere de 110% faţă de 2016. În 2021, cu formula din noua lege, brut va fi 4507 lei, 4256 lei net' a adăugat președintele PSD.

Liviu Dragnea a promis…fericire românilor în următorii ani, vorbind despre pensii și salarii crescute de la an la an.

„Eu am înţeles de ce nu mai vor ăştia fim noi. Începând cu 2021, când pensionarii vor avea pensii mari, salariații vor avea salarii mai mari, românii vor fi mai fericiți. Nu vor ca oamenii să trăiască mai bine. Ce facem noi nu e magie, ci economie pură”, a declarat Dragnea.

Ședința de bilanț

Dragne a anunțat și bilanțul celor șase luni de guvernare al cabinetului Dăncilă, care va avea loc luni. 'Luni premierul Dăncilă va avea o conferință de presă și va prezenta un bilanț al celor 6 luni de guvernare și va prezenta cele mai importante măsuri adoptate, urmând ca în perioada următoare, sper, ca miniștrii să prezinte aceste lucruri. Vă spun foarte sincer că nu am avut nicio discuție despre remaniere. Nu știu dacă va exista. Va fi o discuție despre evaluare a actului de guvernare în sine' a mai spus Dragnea.

Președintele PSD a dat asigurări că în viitorul apropiat nu vor mai fi modificate legile justiției, dar Guvernul ar putea emite o ordonanță de urgență pe legea offshore. 'Vrem să punem în lege că nu se schimbă acea cotă. Nu e vorba de înțelegere cu companiile. Poate o să avem discuții. Mă interesează ce s-a convenit să fie pus în formule, în lege' a precizat președintele PSD.

Traseiștii din Parlament. Zeci de dezertări din partide, PMP și-a pierdut grupul parlamentar, Tăriceanu a atras mai mulți aleși de la PNL