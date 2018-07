Am solicitat situația prezenței lui Liviu Dragnea în cadrul activităților Camerei Deputaților și am aflat că, timp de aproape două luni, șeful PSD n-a pus piciorul în plen. În comisia de administrație, din care face parte, n-a călcat niciodată de când a fost ales. Are voie să lipsească fără să explice, spun reprezentanții Parlamentului, pentru simplul motiv că este președintele Camerei Deputaților. Mai ales dacă a fost chemat la DNA sau la ÎCCJ. Asta în timp ce mai toată activitatea de partid s-a mutat din Kiseleff în Parlament…

Liviu Dragnea este prezent în Parlament aproape în fiecare zi. În mai bine din jumătate din timp însă, nu iese din birou să participe la activitățile Camerei Deputaților, pe care o conduce.

Potrivit informațiilor furnizate de forul inferior, la solicitarea Libertatea, Liviu Dragnea a absentat la 55% dintre ședințe! La comisia de administrație, unde este membru și unde este obligat să participe, nu s-a dus niciodată.

Asta deși, imediat ce a fost ales deputat, le-a transmis parlamentarilor PSD că “nu va mai tolera absențele de la serviciu".

Prezent doar la ședințele cu miză

Anul trecut, în luna aprilie, Liviu Dragnea nu a participat decât la o singură ședință a Camerei Deputaților din cele 9. La fel și în noiembrie 2017. Din totalul de 152 de ședințe ale Camerei Deputaților, Liviu Dragnea a bifat doar 67 – cele mai multe dintre ele, cu miză politică.

De exemplu, la ședința din 11 aprilie, președintele PSD a participat și a votat un proiect important: respingerea autonomiei Ținutului Secuiesc.

Următoarea prezență a înregistrat-o abia în 6 iunie, când a votat legea care prevede detenția la domiciliu, dar și înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Între acestea, două luni de absențe.

A mai venit Liviu Dragnea la ședința în care s-au adoptat modificările controversate la Codul penal, unde fiecare vot era crucial pentru PSD și ALDE, în condițiile în care majoritatea era aproape de limită. Și pentru că s-a implicat direct în discuții pe legea offshore, privind exploatările din Marea Neagră, Liviu Dragnea a fost prezent și la ședința în care s-a adoptat legea.

Absențele, motivate “din oficiu"

Toate absențele sunt motivate, după cum ne-a transmis Camera Deputaților. Aproape din oficiu chiar, căci Liviu Dragnea are dreptul să lipsească și nu trebuie să dea explicații pentru absențele sale.

“Conform articolului 34, alineatul h) și i) din Regulamentul Camerei Deputaților, pe lângă activitatea în plen, președintele are și alte atribuții. Absența acestuia de la plen, în condițiile în care este angrenat în alte activități, întâlniri bilaterale, cu ambasadori, deplasări externe, dar și orice tip de întâlnire ce are legătură cu actvitatea parlamentară, nu se consideră absențe ce trebuie să fie motivate de către liderul grupului parlamentar", a precizat liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, contactat de Libertatea.

Cele două articole invocate de el fac referire fix la deplasările oficiale și la primirea unor delegații străine.

Liviu Dragnea a fost plecat în cinci deplasări externe: SUA (ianuarie 2017), Israel (aprilie și iulie 2017), Estonia (aprilie 2018) și Elveția (mai 2018).

Audierile la DNA, absențe motivate

Dacă ne uităm însă pe agenda lui Liviu Dragnea din zilele în care a absentat de la ședințele Camerei Deputaților, observăm că, în majoritatea cazurilor, nici nu a fost plecat, nici nu a avut întâlniri oficiale.

Mai mult, în ziua de 11 aprilie, Liviu Dragnea a avut trei întâlniri oficiale – ministrul adjunct de externe israelian, delegație Bell Helicopter și ANUC (Alianța Națională a Uniunilor de Creatori din România). În ciuda programului încărcat, el a ajuns și la ședința de plen!

La polul opus, în ultima ședință de plen, din 9 iulie, Liviu Dragnea a ajuns la Parlament, dar a rămas în biroul său, deși nu a avut niciun program oficial anunțat.

Pe de altă parte, există și un program neoficial al lui Liviu Dragnea, dar public, după cum ni s-a explicat… neoficial. Președintele PSD a absentat motivat din Camera Deputaților atunci când a fost fie audiat la DNA, fie a avut termen de judecată. Termen de judecată la care s-a prezentat…

Parlamentul, transformat în partid

Agenda sa nu este însă tot timpul publică. “Sunt tot felul de întâlniri pe care le are președintele la cabinetul său, cu sindicaliști, parlamentari sau alte persoane, care nu sunt anunțate și nici publice", ne-au spus reprezentanți ai Camerei Deputaților.

Pe bună dreptate, la biroul său este, aproape zilnic, un adevărat pelerinaj de invitați. De cele mai multe ori însă, sunt lideri PSD apropiați, miniștri sau parlamentari.

Printre vizitatorii care îi calcă cel mai des pragul lui Liviu Dragnea sunt apropiați din partid: președintele comisiei SRI, Claudiu Manda, secretarul general PSD, Marian Neacșu, vicepremierul Paul Stănescu și vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu.

Dincolo de treburile neoficiale de partid, discutate în biroul lui Liviu Dragnea, ședințele PSD au ajuns să fie ținute tot în Parlament. Ultima dintre ele, imediat după condamnarea în primă instanță, s-a ținut în biroul secretarului general al Camerei Deputaților, deși subiectele discutate erau exclusiv de partid.

Mesajul cu care au ieșit toți liderii PSD din acel birou a fost la unison: "Război Statului Paralel". Și poate n-ar trebui să fie mai fie o surpriză, căci însuși Liviu Dragnea a spus, în urmă cu fix un an, că nu are decât două arme împotriva Laurei Codruța Kovesi: Partidul și Parlamentul.

