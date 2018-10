Victor Moldovan a contribuit la primele patru titluri de campioană a celei mai galonate echipe din fotbalul românesc. El avea în palmares și trei Cupe ale României.

Victor Moldovan a jucat la CCA în perioada 1951 – 1958, timp în care a strâns 80 de partide în campionat și 25 de goluri. În Cupa României a avut 19 partide și a reșit 16 goluri.

A marcat două goluri cu Sheffield!

Victor Moldovan a făcut parte din prima generație de aur a celor de la Steaua (CCA), cea din anii 50, care, dincolo de trofeele interne, a reușit și un turneu legendar, în 1956, în Anglia.

Victor Moldovan a contribuit la unul din rezultatele de excepție din acel turneu, 3-3 cu Sheffield Wednesday. Englezii conduceau cu 3-1, dar Victor Moldovan a egalat cu o „dublă de efect”.

„În primul meci n-am jucat. A fost 1-1 cu Arsenal. Am intrat cu Sheffield Wednesday, la pauză, deși eram încă bolnav. La pauză era 3-1. Am intrat și am dat două goluri. La unul, i-am driblat pe toți, și pe portar, apoi am intrat cu minge cu tot în poartă”, și-a reamintit Victor Moldovan în ultimul interviu acordat, în exclusivitate pentru „Libertatea”, în august 2017.

Victor Moldovan, care rupsese orice legătură cu lumea fotbalului cu zeci de ani în urmă, și-a reamintit, în interviul acordat pentru „Libertatea”, cum se comporta dictatorul Nicolae Ceaușescu când venea la echipa pe care o simpatiza.

„Nicolae Ceaușescu venea după fiecare meci la noi, dar nu ne dădea indicații tactice cum face Becali. Ne mai zicea despre partid, despre orele de educație politică”, ne-a dezvăluit atunci Victor Moldovan.

A început ca portar

Jucătorul născut la Gherla pe 10 iulie 1927 a început fotbalul ca portar, dar s-a consacrat ca extremă. Desele accidentări l-au scos de multe ori din echipă și au obligat clubul să-i aducă o rezervă. Astfel, chiar la sfatul lui Victor Moldovan a fost adut Gheorghe Cacoveanu, cu care era concurent pe post.

Odată cu dispariția lui Victor Moldovan a plecat dintre noi întreaga generație de vis a „militarilor” din anii 50.

Iată-i pe componenții acelei echipe și anii între care au trăit:

Ion „Țop” Voinescu (1929 – 2018), Costică Toma (1928 – 2008), Vasile Zavoda II (1929 – 2014), Alexandru Apolzan (1927 – 1982), Victor Dumitrescu (1924 – 1997), Tiberiu Bone (1929 – 1983), Ștefan Onisie (1925 – 1984), Gheorghe Cacoveanu (1935 – 2001), Victor Moldovan (1927 – 2018), Gheorghe Constantin (1932 – 2010), Ion Alecsandrescu (1928 – 2000), Francisc Zavoda (1927 – 2011), Nicolae Tătaru (1931 – 2001),

Printre rezerve erau Traian Ivănescu, Iosif Bukkosy (1936 – 2006), Ion Ghibea și Gheorghe Staicu.