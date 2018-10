„Voi semna orice preț care e convenabil pentru statul român. Am bani suficienți, dacă se lărgește aeroportul, țin la interesul public!”

Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” îşi va atinge capacitatea până la sfârşitul anului.

Cel puțin un miliard de euro va investi statul român în exproprieri şi construcţia celui de-al doilea terminal, din care 250 de milioane pe răscumpărarea terenurilor.

Cele 600 de hectare necesare extinderii Aeroportului Otopeni sunt împărţite între 200 de proprietari.

Ion Țiriac are 50 de hectare, iar după el, Libertatea l-a găsit printre deţinătorii de terenuri şi pe Gigi Becali.

Latifundiarul are 11 hectare, fix în capătul pistei principale.

Investigaţie de Cătălin Doscaş

Nelegalitatea transferurilor de terenuri din zona Băneasa, respectiv Otopeni, abuzurile comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar şi ale funcţionarilor Oficiului de Cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului Agricol au fost sesizate şi de alte instituţii.

Aşa începe rechizitoriul DNA în celebrul dosar al schimbului de terenuri dintre Gigi Becali şi MApN.

În închisoare pentru schimb de terenuri

În mai 2013, Gigi Becali este condamnat de instanţa supremă la trei ani de închisoare cu executare, la căpătul unui proces intens mediatizat.

Alături de el au ajuns după gratii, pentru doi ani, fostul ministru al Apărarii Victor Babiuc şi fostul şef al Statului Major General Dumitru Cioflină.

Acuzarea a strâns probe care arătau că schimburile de terenuri dintre Ministerul Apărării şi latifundiar au fost ilegale, dar şi că au avut o paritate de 1 la 56 în favoarea lui Becali.

Procesul reprezintă vârful aisbergului cu privire la un fenomen imobiliar care a explodat în nordul Capitalei, la sfârşitul anilor 90 şi începutul anilor 2000.

Magnetul Becali

Pe lângă Dan Petrescu, discretul om de afaceri care a strâns 124 de terenuri pe care i le-a vândut lui Ion Ţiriac, Gigi Becali a fost mult mai vizibil.

El a recunoscut public de nenumărate ori originea averii sale: suprafeţe de teren cumpărate la preţ mic de la oameni simpli, a căror valoare a crescut vertiginos odată cu extinderea Capitalei.

Imperiul funciar al lui Becali a ajuns până în capătul pistei principale de la Aeroportul Otopeni.

Aici nu a fost vorba de niciun schimb.

Libertatea a identificat un teren de 55.000 de metri pătraţi cumpărat de latifundiar în 1997.

Contactat de ziar, afaceristul recunoaşte că deţine mai mult decât atât.

– Când aţi cumpărat terenul acolo?

– Păi l-am luat în ‘90 şi ceva. ‘92-‘93-‘95, nu ştiu exact.

– L-aţi luat să faceţi agricultură, să construiţi?

– Când l-am luat, l-am luat să fac agricultură, că atunci cumpăram. Şi s-a nimerit să cumpăr şi acolo 20 de hectare, dar 10 hectare le-am dat la un prieten.

– Le-aţi cumpărat de la cineva proaspăt împroprietărit?

– Da. De la ăia care erau cu colectivul.

– Fostul C.A.P. din zonă?

– Da. Erau C.A.P.-urile Dimieni şi Otopeni la un loc. Şi am luat de la unul şase hectare şi de la unul cinci hectare. 11 hectare care erau cu terenul în asociaţie. Le-a dat terenul, le-a dat titlu de proprietate, tot, şi oamenii voiau să-l vândă. Şi eu, cum cumpăram, s-a nimenit acolo. Vindeau cu un dolar metrul. Şi am luat cu 100 şi ceva de mii de dolari. Erau bani mulţi atunci.

Becali: „Le dau să folosească orice gratis pentru interesul public”

Terenurile lui Gigi Becali se află pe raza comunei Tunari, în capătul opus al pistelor.

Aici, preţurile au fost dintotdeauna mai mici decât în Otopeni.

Grila notarială – în baza căreia se încheie contractele de vânzare-cumpărare pentru a împiedica specula şi sustragerea de la plata impozitelor reale pentru imobilele tranzacţionate – a stabilit în 2018 un preţ între 14 şi 31 de euro metru pătrat.

– V-a contactat cineva de la Ministerul Transporturilor?

– Acum un an de zile m-au contactat să mă întrebe dacă au voie să facă nişte lucrări de balizaj. Şi le-am zis că le dau pentru orice înseamnă interes public. Mi-au zis că au nevoie şi că plătesc ca să-l folosească. Eu le-am zis că nu am nevoie de niciun ban, dacă e vorba de interes public. Am destui bani, nu mă interesează să mai primesc bani de la stat.

– Păi şi în cazul în care vă vor expropria?

– Dacă e vorba de expropriere, adică să se extindă, le-am spus că din punctul meu de vedere vor avea un preţ corect şi de înţelegere. Nu e un preţ mare. Am fost şi am vorbit cu directorul de investiţii. Le-am zis: „Pe mine puteţi să mizaţi, că sunt primul care semnează pe un preţ care să fie convenabil pentru statul român”.

– Informaţiile noastre arată că urmează să fiţi expropriat cu până la 30 de euro pe metru pătrat. E o veste bună pentru dumneavoastră?

– Pentru mine, vestea bună e doar Mântuirea, pentru mine, vestea de bani nu mai e veste bună. (…) Mi-a dat mie statul român destul. Mi-a dat şi puşcărie. Am luat-o şi pe-aia. Da, eu, cât priveşte banii, cât o să-mi dea statul, atât o să primesc.

„500-600 de euro pe metru pătrat”

Un calcul simplu arată că Gigi Becali ar urma să primească despăgubiri de aproape 2,5 milioane de euro, de peste 25 de ori suma investită în anii 90.

Şi totuşi, dacă ar fi vândut în perioada de boom imobiliar din anii 2006-2008, ar fi încasat, la un preţ mediu al terenului în zonă de 75 de euro metrul pătrat, de trei ori mai mult decât acum!

– Nu vă pare rău că nu aţi vândut pe boom-ul imobiliar, înainte de criză, în 2006?

– Nu-mi pare rău de nimic ce face Dumnezeu cu mine. Niciodată nu s-a putut vinde acolo… Că n-a fost acolo ca să zici că a fost zonă de vile, de rezidenţial. Cât îmi dă, îmi dă. Atâta primesc şi nu zic nimic. Şi vreau să fiu primul care face tranzacţia, ca să poată să fie opozabilă şi la ceilalţi. Că sunt unii care am înţeles că vor 500-600… nu vreau să mai spun.

– 500-600 de euro pentru un metru pătrat?

– Da. Sunt unii care zic: «Domle, eu vreau bani cât se dă la aeroport la Paris sau la Frankfurt». Aşa spun unii, că cică e tot aeroport european. Şi după ce îmi dă mie statul român, o să se ducă în instanţă cu «uite, lui Becali i-am dat atât şi a acceptat», şi îl obligă şi pe el să accepte. Mă înţelegi?

– Câţi bani aţi scos de pe terenul acesta de când l-aţi cumpărat?

– Nici nu ştiu, îl cultivă alţii. Când mă duc pe-acolo, văd că are porumb, floarea-soarelui, dar nici nu ştiu cine îl cultivă.

– L-aţi dat în arendă?

– Nu l-am dat. Îl cultivă unii, da nu le-am cerut niciun ban. E o asociaţie, ceva. Şi eu ce era să zic, dă-mi şi mie câţiva saci de porumb pe terenul meu? Aşa trebuia să zic?

– Păi asta e o lege a capitalismului.

– Eu trăiesc în creştinism, nu în capitalism.

– Mai aveţi terenuri în zonă?

– Am.

– Tot lângă aeroport?

– Ce mai vrei…? Eu din dragoste vorbesc cu tine, tu pe urmă întinzi mai mult praf. Vrei să-ţi spun ce terenuri am eu?!

– E de interes public. Dumneavoastră aţi spus că tot ce ţine de aeroport este pentru statul român.

– Da. Tot ce ţine de statul român, eu cedez. Tot ce-mi dă statul român, eu nu contest!

Terenurile lui Gigi Becali ar trebui să fie incluse în viitoarea zonă de siguranţă a aeroportului care are perspectivă de „dezvoltare viitoare”.

Tot pe proprietatea latifundiarului, schiţele mai arată o poartă de acces către pista principală.

În spirala investitorilor în imobiliare din jurul aeroportului Otopeni, Libertatea a descoperit şi alte personaje controversate.

Unele cu legături la vârful politicii şi care duc la fugari celebri!

Despre culisele acestor tranzacţii, în episoadele următoare ale investigaţiei!

CITEŞTE PRIMUL EPISOD AL INVESTIGAŢIEI: