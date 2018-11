Cabral ne-a mărturisit că el și Andreea sunt în întârziere cu pregătirile pentru întâmpinarea micuței, însă au reușit, în sfârșit, să găsească un nume potrivit pentru ea. „Suntem ușor în întârziere cu pregătirile, cum se întâmplă, cred, în aproape orice familie, dar suntem bine. Adică Andreea e bine, fără emoții. Am avut o panică foarte mare cu numele. Nu căutăm ceva complicat, ceva ieșit din comun, dar nu se potrivea cu copilul și a venit Inoke cu o propunere și cred că aceea va rămâne. Încă nu suntem 100% hotărâți, dar eu înclin în zona aia și Andreea e și ea entuziasmată. Sper că am dibuit-o', ne-a mărturisit prezentatorul emisiunii „Ce spun românii” de la PRO TV, completând că, în ciuda faptului că au ales un nume de cod extrem de amuzant, se obișnuiseră cu el. Toată sarcina am râs că noi îi spunem Petunia. I-am zis așa înainte să aflăm de desenul animat, după numele dat într-un stand-up comedy unor câini mici. A fost așa să-i zicem cumva, altfel i-am fi zis fetița și nu era chiar bine”.

În timp ce majoritatea bărbaților nu se arată prea preocupați de sarcina partenerelor, ci doar încearcă să le facă pe plac, Cabral s-a documentat intens și a încercat să înțeleagă transformările prin care trece soția lui. „În sarcină, din câte am ajuns să citesc și eu acum, corpul femeii este sărăcit de magneziu, de calciu, de toate cele și apar crampele, fel de fel de cârcei și, într-adevăr, a mea a fost ușor chinuită de mici întinderi musculare și i-am făcut masaj, că, desigur, de ce sunt eu acolo, dacă nu să o fac fericită? Pofte nu a avut aproape deloc. Nici măcar o ciocolată. A fost foarte cuminte. Incredibil de cuminte”, ne-a povestit Cabral, oarecum ofticat de faptul că nu a avut șansa să-i întoarcă Andreei înțepăturile' cu privire la greutatea lui. Asta pentru că viitoarea mămică a reușit să rămână în standarde chiar și în ultima lună de sarcină! „Ea, pentru că nu s-a înfometat nici înainte, nu pune pe ea, că e om rău, nu se agață greutatea de ea! Eu am sperat ca acum, în sarcină, să pună câteva kilograme. E o slăbănoagă cu burtă. Atât”, a explicat el.

Cabral a găsit în sfârșit nume pentru fiica lor pe care o așteaptă să vină aproape de Ziua națională a României!

Micuța cu nume secret e programată să vină pe lume aproape de Centenar. Nu-i exclus însă să se sincronizeze perfect cu sărbătoarea națională! „Termenul e pe 29 noiembrie. Dacă iese pe 1 decembrie, iese direct în sunet de fanfară”, ne-a dezvăluit Cabral. Acum, sufletul la gură, cei doi așteaptă termenul dat de medic pentru a-și cunoaște micuța. Cabral nu ține morțiș să fie în sala de nașteri, însă dacă Andreea va dori să-l aibă alături, va merge să o țină de mână. „Trebuie să văd ce vrea doamna. Eu aș prefera să fiu undeva la colțul maternității, cu băieții, că am văzut acolo un băruleț mic unde putem sărbători. Cred că o să ne descurcăm. Acum, Doamne ajută să fie sănătoasă, că în rest, nu ne mai facem griji”, ne-a mai spus Cabral.

VIDEO: Robert Hanciarec