Vlad Cosma a renunțat la calitatea de martor protejat și a povestit cum a confecționat tehnica de înregistrare

Fostul deputat Vlad Cosma a dat, luni, o declarație amplă în dosarul în care Sebastian Ghiță este judecat alături de foști șefi ai structurilor judiciare din Ploiești.

Despre relația sa cu Ghiță, Cosma a explicat că ambii sunt din Ploiești, că îl cunoaște de aproximativ 12 ani și că sunt prieteni după ce au făcut liceul împreună.

„Eram în același partid politic cu Sebastian Ghiță și, în 2012-2016, am făcut parte din Camera Deputaților. Pe Alexe Răzvan l-am cunoscut în 2008, când a devenit consilier parlamentar al domnului Surea Răzvan. Eram și eu consilier parlamentar. Nu am dezvoltat o relație de prietenie, între noi fiind o diferență de vârstă de 15 ani”, a spus Cosma.

Cosma renunță la statutul de martor protejat

Întrebat de instanță dacă dorește să renunțe la statutul de martor protejat, Cosma a confirmat și a spus că acesta i-ar fi fost impus de către fostul procuror DNA Mircea Negulescu.

„Statutul de martor protejat mi-a fost impus de procurorul Negulescu, fără ca eu sa solicit acest lucru. Nu mă refer la cererea prin care am solicitat acest statut, care reprezenta o formalitate dictată de Negulescu. Dânsul ne spunea ce să facem. Solicitarea acestui statut a fost impusă”, a explicat fostul deputat.

El a spus că are în dosar „minimum două calități: doua identități protejate și Vlad Cosma”.

„Nu mai știu nume, pentru că în ultimii doi ani am avut foarte multe. Doresc să dau declarații doar în calitate de martor cu identitate reală”, a spus Cosma în fața judecătorilor.

Cronologie

Cosma a explicat cronologic cum au decurs evenimentele ce au condus la situația prezentată.

„Motivul pentru care identitatea a fost impusă a fost pentru că eu nu cunoșteam elementele scrise. Ce scrie în declarații erau lucruri de care eu nu aveam cunoștință.

Nu am vrut să semnez minciuni cu numele meu. În luna noiembrie 2015, am fost chemat la DNA Ploiești de Negulescu, unde era si Lucian Onea. Am fost cu sora mea. De față cu mine i s-a cerut surorii mele să facă un denunț împotriva lui Sebastian Ghiță și Liviu Tudose. Pentru că ea era notar și cei doi sunt clienții ei. Sigur știa ceva despre ei, în percepția celor doi procurori. Sora mea a refuzat. Ei au spus că i se poate conferi identitate de martor protejat. În consecință, a fost amenințată. I s-a spus că, dacă refuză, va fi inculpată într-un dosar penal, ceea ce s a întâmplat la doua săptămâni după. Motivând că dânșii vor redeschiderea unui dosar la ICCJ și au nevoie de declarație pentru redeschiderea de dosar. Pentru că sora mea a refuzat, am fost chemat doar eu, ulterior, în decembrie 2015. În același timp, se aflau la sediu Păvăleanu Marcel și Răzvan Alexe. Am asistat la negociere. I se cerea lui Păvăleanu să susțină un denunț formulat în prezenta cauza”, a mai explicat Cosma.

Magistrații i-au cerut să fie concis și să răspundă la întrebări.

Cosma susține că ar fi fost amenințat de procurorii DNA

Vlad Cosma a mai spus că ar fi fost amenințat voalat de către procurorii DNA Ploiești, care îi aminteau că dacă tatăl său nu va da declarații convenabile lor în dosar, „va muri în pușcărie”.

„În 2016 ianuarie, am fost chemat cu tatăl meu de către cei doi procurori. Sora mea deja fusese trimisă în judecată și era o situație tensionată, nu pot să reproduc în cuvinte. Mi s-a spus că s-a solicit în instanță redeschidere dosar și i s-a cerut tatălui denunț împotriva lui Ghiță, Dosaru sau Liviu Tudose.

Și tata a refuzat. Lui tata i s-a spus clar că dacă și el va refuza, vor exista repercusiuni împotriva lui. Pentru a ieși din situație, am cerut un timp de gândire ca să ne lase să plecăm și să vedem ce se poate face. Ulterior, am fost chemat singur, cu alte persoane care au dat declarație. El a dat declarație cu nume real, apoi una cu identitate protejată. A venit rândul meu să susțin, cu identitate protejată, ce a declarat prima persoană. În permanență am asistat în biroul lui Negulescu. Am mai primit telefoane de la Negulescu, să mă întrebe dacă m-am răzgândit, dacă tata s-a răzgândit, pentru că are dosar și poate să beneficieze de anumite lucruri. A spus că domnul Onea așteaptă răspuns, că este nervos, că tata are o vârsta și o să moară în pușcărie. Era o amenințare continuă, la care am asistat timp de doi ani”, a mai spus martorul Vlad Cosma.

Procurorul bun, procurorul rău

„Jucau un rol, Negulescu era cel bun și Onea cel rău. În februarie 2016, m-am prezentat la parchet, unde mi s-a solicitat să dau declarații și unde mai era o persoană cu care nu aveam voie să iau legătura.

Negulescu mă punea să stau acolo și să asist, adică trebuia să îmi încalc obligația, pentru că aveam control judiciar.

Am auzit cum cei doi spuneau, despre Ispas spuneau că e jegos, zdreanță. Relevant pentru cauza asta am auzit cum domnul Ispas trebuia să stea în arest ca să formuleze și el denunțuri, și că e un jegos și o zdreanță.

Când se făcea referire la Mihăilă, Negulescu avea o ranchiună personală, pentru că lucra la Parchetul Curții de Apel Ploiești și dorea poziția acestuia.

De procurorul Tudose, Negulescu zicea că speră să-l găsească spânzurat de un pom, în pădure la Păulești. Înregistrarea v-o pot pune la dispoziție. Negulescu avea un suflet negru și era bucuros”, a dezvăluit Cosma.

Dispozitive confecționate

Întrebat cu insistență de judecători de unde a procurat tehnica sau dacă cineva i-a pus-o la dispoziție, Cosma a explicat că a înregistrat pe de-o parte cu telefonul, iar în unele momente, cu dispozitivie confecționate de el.

„Nu am înregistrat doar cu telefonul. Văzând practicile și știind că asta s-a întâmplat și în cazul meu, am încercat în anii ăștia să fac înregistrări, știind că la un moment dat voi spune ce știu.

Am avut mai multe dispozitive. Nu au fost puse la dispoziție de cineva. Pe lângă profesia de economist, pasiunea mea era IT-ul, am câștigat și premii.

Am confecționat singur dispozitivele”, le-a mai explicat fostul deputat judecătorilor ICCJ.