Premiile Bafta, numite și “Oscarurile britanice”, sunt decernate în această seară Royal la Albert Hall din Londra. Musicalul hollywoodian „La La Land” se va lupta cu drama britanică de un realism crud „I, Daniel Blake” pentru cel mai important premiu al Academiei britanice de film.

UPDATE 23:00. Premiile BAFTA au fost decernate. Iată cine sunt marii câștigători:

Cel mai bun film:

„Arrival”, „I, Daniel Blake”, „La La Land”, „Manchester by the Sea”, „Moonlight”

Cel mai bun film britanic:

„American Honey”, „Denial”, „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, „I, Daniel Blake”, „Notes on Blindness”, „Under the Shadow”

Cel mai bun regizor:

Denis Villeneuve („Arrival”), Ken Loach („I, Daniel Blake”), Damien Chazelle („La La Land”), Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea”), Tom Ford („Nocturnal Animals”)

Cel mai bun actor în rol principal:

Andrew Garfield („Hacksaw Ridge”), Casey Affleck („Manchester by the Sea”), Jake Gyllenhaal („Nocturnal Animals”), Ryan Gosling („La La Land”), Viggo Mortensen („Captain Fantastic”)

Cea mai bună actriță în rol principal:

Amy Adams („Arrival”), Emily Blunt („The Girl on the Train”), Emma Stone („La La Land”), Meryl Streep („Florence Foster Jenkins”), Natalie Portman („Jackie”)

Cel mai bun actor în rol secundar:

Aaron Taylor-Johnson („Nocturnal Animals”), Dev Patel („Lion”), Hugh Grant („Florence Foster Jenkins”), Jeff Bridges („Hell or High Water”), Mahershala Ali („Moonlight”)

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Hayley Squires („I, Daniel Blake”), Michelle Williams („Manchester by the Sea”), Naomie Harris („Moonlight”), Nicole Kidman („Lion”), Viola Davis („Fences”)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic:

„The Girl With All the Gifts” (Mike Carey — scenarist, Camille Gatin — producător), „The Hard Stop” (George Amponsah — scenarist/regizor, producător, Dionne Walker — scenarist/ producător), „Notes on Blindness” (Peter Middleton — scenarist/regizor/producător, James Spinney — scenarist/regizor, Jo-Jo Ellison — producător), „The Pass” (John Donnelly — scenarist, Ben A. Williams — regizor), „Under the Shadow” (Babak Anvari — scenarist/regizor, Emily Leo, Oliver Roskill, Lucan Toh — producători)

Cel mai bun film într-o limbă străină:

„Dheepan” (Jacques Audiard), „Julieta” (Pedro Almodovar), „Mustang” (Deniz Gamze Ergüven), „Son of Saul” (Laszlo Nemes), în care joacă și actorul român Levente Molnar, „Toni Erdmann” (Maren Ade)

Cel mai bun documentar:

„The Beatles: Eight Days a Week — The Touring Years” (Ron Howard), „The Eagle Huntress” (Otto Bell, Stacey Reiss), „Notes on Blindness” (Peter Middleton, James Spinney), „Weiner” (Josh Kriegman, Elyse Steinberg), 13th – Ava DuVernay

Cel mai bun film de animație:

„Finding Dory”, „Kubo and the Two Strings”, „Vaiana” și „Zootropolis”

Cel mai bun scenariu original:

Taylor Sheridan („Hell or High Water”), Paul Laverty („I, Daniel Blake”), Damien Chazelle („La La Land”), Kenneth Lonergan („Manchester by the Sea”), Barry Jenkins („Moonlight”)

Cel mai bun scenariu adaptat:

Eric Heisserer („Arrival”), Robert Schenkkan, Andrew Knight („Hacksaw Ridge”), Theodore Melfi, Allison Schroeder („Hidden Figures”), Luke Davies („Lion”), Tom Ford („Nocturnal Animals”)

Coloana sonoră:

Jóhann Jóhannsson („Arrival”), Mica Levi („Jackie”), Justin Hurwitz („La La Land”), Dustin O’Halloran, Hauschka („Lion”), Abel Korzeniowski („Nocturnal Animals”)

Cea mai bună imagine:

Bradford Young („Arrival”), Giles Nuttgens („Hell or High Water”), Linus Sandgren („La La Land”), Greg Fraser („Lion”), Seamus McGarvey („Nocturnal Animals”)

Cel mai bun montaj:

Joe Walker („Arrival”), John Gilbert („Hacksaw Ridge”), Tom Cross („La La Land”), Jennifer Lame („Manchester by the Sea”), Joan Sobel („Nocturnal Animals”)

Cele mai bune costume:

Joanna Johnston („Allied”), Colleen Atwood („Fantastic Beasts and Where to Find Them”), Consolata Boyle („Florence Foster Jenkins”), Madeline Fontaine („Jackie”), Mary Zophres („La La Land”)

Cel mai bun sunet:

„Arrival”, „Deepwater Horizon”, „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, „Hacksaw Ridge”, „La La Land”

Cele mai bune efecte vizuale:

„Arrival”, „Doctor Strange”, „Fantastic Beasts and Where to Find Them”, „The Jungle Book”, „Rogue One: A Star Wars Story”

Cel mai bun scurt-metraj de animație britanic:

„The Alain Dimension”, „A Love Story”, „Tough”

Cel mai bun scurt-metraj britanic:

„Consumed”, „Home„, „Mouth of Hell”, „The Party”, „Standby”

Cel mai promițător actor (votat de public):

Anya Taylor-Joy, Laia Costa, Lucas Hedge, Ruth Negga, Tom Holland.

UPDATE 21.00: La categoria ”cel mai bun film străin” au fost nominalizate producţiile cinematografice ”Dheepan”, ”Julieta”, ”Mustang”, ”Son of Saul” şi ”Toni Erdmann”. În ultimele două producții au fost implicați mai mulți români, atât actori cât și producători.

UPDATE 20.20: Aflat pe covorul roșu, actorul român Levente Molnar a afișat un scurt mesaj devenit sloganul protestelor care au cuprins în ultimele săptămâni România: #rezist.

Levente Molnár, angajat al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj-Napoca, are un rol cheie în filmul Fiul lui Saul, nominalizat la premiile BAFTA: îl interpretează pe Abraham Warsawski, cel mai apropiat prieten al lui Saul, aflat alături de el în lagărul de concentrare. „Fiul lui Saul/ Son of Saul”, propunerea Ungariei care a câştigat premiul Oscar în 2016 la categoria cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza, reprezintă debutul în lungmetraj al regizorului maghiar László Nemes.

UPDATE 18.30: Vedetele au început să își facă apariția pe covorul roșu.

Musicalul ”La La Land” a primit cele mai multe nominalizări la premiile Bafta 2017, unde această peliculă regizată de Damien Chazelle, cu Emma Stone şi Ryan Gosling în rolurile principale, va concura la 11 categorii, informează BBC News

Musicalul s-a impus la Globurile de Aur și a reușit să obțină cel mai mare număr de nominalizări la Premiile Oscar 2017. Rămâne de văzut dacă “La La Land” se va impune în fața dramei “I, Daniel Blake”, filmul regizat de Ken Loach, care este abordare curajoasă a vieții în sistemul de asistență socială din Marea Britanie.

Tot la categoria cel mai bun film sunt nominalizate producția SF „Arrival”, drama „Manchester By The Sea” și „Moonlight”, un film despre viața unui adolescent gay de culoare în Miami.

Emily Blunt („The Girl on the Train”) a primit o nominalizare la un premiu Bafta pentru cea mai bună actriță în rol principal. Ea va concura la această categorie cu Meryl Streep („Florence Foster Jenkins”), Amy Adams („Arrival”), câștigătoarea unui Glob de Aur Emma Stone („La La Land”) și Natalie Portman, pentru rolul fostei prime doamne Jackie Kennedy în „Jackie”.

La categoria similară masculină, Andrew Garfield, care joacă rolul unui medic în armata americană din filmul „Hacksaw Ridge”, a fost apreciat de criciti. Cu toat eacestea, el se află în competiție cu Casey Affleck, care a câștigat deja un Glob de Aur pentru rolul din „Manchester By The Sea”.

Concurență serioasă celor doi le face și Ryan Gosling („La La Land”), care a câștigat și un Glob de Aur pentru cel mai bun rol într-un film musical sau comedie. La aceeași categorie mai sunt moninalizați Jake Gyllenhaal („Nocturnal Animals”) și Viggo Mortensen („Captain Fantastic”).

Hugh Grant („Florence Foster Jenkins”) a fost nominalizat la un premiu pentru rol secundar, pentru care va concura cu compatrioții britanici Aaron Taylor-Johnson („Nocturnal Animals”) și Dev Patel („Lion”). Ei își vor disputa această distincție cu actorii americani Mahershala Ali („Moonlight”) și Jeff Bridges („Hell or High Water”).

Vedeta feminină din „Skyfall” Naomie Harris este nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul său de mamă dependentă de droguri din „Moonlight”, în timp ce Hayley Squires a primit nominalizarea la aceeași categorie pentru rolul unei tinere care se chinuie să se descurce în sistemul britanic de beneficii sociale din „I, Daniel Blake”.

Ele vor concura pentru acest premiu Bafta cu Michelle Williams („Manchester by the Sea”), Nicole Kidman („Lion”) și Viola Davis („Fences”).

Filmul SF”Arrival” și thrillerul noir al lui Tom Ford „Nocturnal Animals” au primit amândouă câte nouă nominalizări la premiile BAFTA, iar „Manchester by the Sea” are șase. La rândul lor „I, Daniel Blake”, „Fantastic Beasts And Where To Find Them”, „Hacksaw Ridge” și „Lion” vor concura la câte cinci categorii.

Premiile BAFTA ”prezic” și câștigătorii de la Oscar

Ceremonia de decernare a premiilor Academiei britanice de film are loc în această seară la Royal Albert Hall din Londra, evenimentul fiind prezentat de Stephen Fry. Premiile Bafta au loc cu aproape două săptămâni înainte de gala Premiilor Oscar 2017, fiind urmărite cu sufletul la gură, mai ales că de multe ori preconizează cine se va impune și Premiile Oscar 2017, care vor fi decernate pe 26 februarie.

ominalizările la premiile Oscar au fost anunțate pe 24 ianuarie, iar principalul favorit la câștigarea marelui premiu este considerat musicalul La La Land, care deja a dominat Globurile de Aur, unde a câștigat un număr record de trofee și care a strâns 14 nominalizări. Emma Stone și Ryan Gosling sunt văzuți ca principalii favoriți pentru categoriile cea mai bună actriță/cel mai bun actor.

Lungmetrajul ”Toni Erdmann”, o coproducţie cu participare românească, se numără printre peliculele care au fost nominalizate la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Astfel, Ada Solomon devine primul producător din istoria cinematografiei românești care este nominalizat la prestigiosul trofeu oferit de Academia Americană de Film.