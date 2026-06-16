Un proiect de modificare a „legislației” locale, aflat în examinarea așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, introduce conceptul de „pagină oficială” pe rețelele sociale.

Acestea urmează să completeze paginile web tradiționale ale instituțiilor. În nota de fundamentare, autorii proiectului invocă experiența Federației Ruse, care a implementat măsuri similare în 2022.

Regiunea transnistreană și-a armonizat în repetate rânduri normele cu cele rusești. Un exemplu este interzicerea așa-numitei „propagande LGBT”, după modelul legislației adoptate la Moscova.

Recomandări opționale, dar care devin obligatorii

Potrivit proiectului, „guvernul” transnistrean va întocmi o listă a platformelor autorizate pentru găzduirea „paginilor oficiale”.

Jurnalistul Evgheni Ceban, specializat în problematica transnistreană, a declarat pentru Europa Liberă că, deși aceste recomandări vor fi prezentate drept opționale, ele ar putea deveni, în practică, obligatorii. În opinia sa, lista va include cel mai probabil rețelele sociale rusești VKontakte și Odnoklassniki.

Ceban consideră că inițiativa reprezintă și un răspuns la decretul recent al președintelui rus Vladimir Putin privind simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Prin orientarea către spațiul digital rusesc, administrația de la Tiraspol ar încerca să transmită Moscovei un semnal de loialitate și apropiere.

Deocamdată nu este clar dacă platformele Meta sau Telegram vor fi restricționate ori interzise. Totuși, o eventuală limitare a utilizării acestora nu poate fi exclusă, având în vedere precedentele din Federația Rusă.

După declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Moscova a declarat compania Meta drept „organizație extremistă”, restricționând accesul la Facebook și Instagram.

Conturi pe MAX și Matrix

În același timp, mai multe instituții ale administrației de facto și canale de propagandă din regiune și-au creat deja conturi pe aplicația rusească MAX.

La începutul anului, liderul separatist Vadim Krasnoselski i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să renunțe la aplicațiile occidentale și să utilizeze mesageria locală Matrix, care continuă însă să aibă o popularitate redusă.

Potrivit lui Evgheni Ceban, aplicația MAX oferă serviciilor de securitate ruse posibilitatea de a monitoriza comunicațiile utilizatorilor, iar Matrix ar pune la dispoziția structurilor locale instrumente similare.

Jurnalistul, care coordonează proiectul „Most” („Podul”), avertizează că extinderea utilizării acestor platforme ar putea consolida capacitatea Moscovei și a autorităților locale de a influența agenda publică și de a subordona și mai mult regiunea intereselor rusești.

Tinerii preferă Telegram sau WhatsApp

Cu toate acestea, în special în rândul tinerilor, cele mai populare platforme rămân Telegram, WhatsApp, Viber și rețelele Meta, utilizate pe scară largă și pe malul drept al Nistrului.

Ceban mai afirmă că, pe fondul interesului tot mai mare față de regiune, accesul la anumite resurse online transnistrene a devenit mai restrictiv. Unele pagini ale instituțiilor și ministerelor locale care conțin informații sensibile pot fi accesate exclusiv din interiorul regiunii, prin rețeaua locală.

Potrivit jurnalistului, această strategie urmărește să limiteze scurgerile de informații către exterior și să încurajeze populația să consume în principal conținutul informațional oficial promovat de administrația de la Tiraspol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE