Un proiect de modificare a „legislației” locale, aflat în examinarea așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, introduce conceptul de „pagină oficială” pe rețelele sociale.

Acestea urmează să completeze paginile web tradiționale ale instituțiilor. În nota de fundamentare, autorii proiectului invocă experiența Federației Ruse, care a implementat măsuri similare în 2022.

Regiunea transnistreană și-a armonizat în repetate rânduri normele cu cele rusești. Un exemplu este interzicerea așa-numitei „propagande LGBT”, după modelul legislației adoptate la Moscova.

Recomandări opționale, dar care devin obligatorii

Potrivit proiectului, „guvernul” transnistrean va întocmi o listă a platformelor autorizate pentru găzduirea „paginilor oficiale”.

Jurnalistul Evgheni Ceban, specializat în problematica transnistreană, a declarat pentru Europa Liberă că, deși aceste recomandări vor fi prezentate drept opționale, ele ar putea deveni, în practică, obligatorii. În opinia sa, lista va include cel mai probabil rețelele sociale rusești VKontakte și Odnoklassniki.

Ceban consideră că inițiativa reprezintă și un răspuns la decretul recent al președintelui rus Vladimir Putin privind simplificarea procedurii de acordare a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Prin orientarea către spațiul digital rusesc, administrația de la Tiraspol ar încerca să transmită Moscovei un semnal de loialitate și apropiere.

Deocamdată nu este clar dacă platformele Meta sau Telegram vor fi restricționate ori interzise. Totuși, o eventuală limitare a utilizării acestora nu poate fi exclusă, având în vedere precedentele din Federația Rusă.

După declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, Moscova a declarat compania Meta drept „organizație extremistă”, restricționând accesul la Facebook și Instagram.

Conturi pe MAX și Matrix

În același timp, mai multe instituții ale administrației de facto și canale de propagandă din regiune și-au creat deja conturi pe aplicația rusească MAX.

La începutul anului, liderul separatist Vadim Krasnoselski i-a îndemnat pe locuitorii regiunii să renunțe la aplicațiile occidentale și să utilizeze mesageria locală Matrix, care continuă însă să aibă o popularitate redusă.

Potrivit lui Evgheni Ceban, aplicația MAX oferă serviciilor de securitate ruse posibilitatea de a monitoriza comunicațiile utilizatorilor, iar Matrix ar pune la dispoziția structurilor locale instrumente similare.

Jurnalistul, care coordonează proiectul „Most” („Podul”), avertizează că extinderea utilizării acestor platforme ar putea consolida capacitatea Moscovei și a autorităților locale de a influența agenda publică și de a subordona și mai mult regiunea intereselor rusești.

Tinerii preferă Telegram sau WhatsApp

Cu toate acestea, în special în rândul tinerilor, cele mai populare platforme rămân Telegram, WhatsApp, Viber și rețelele Meta, utilizate pe scară largă și pe malul drept al Nistrului.

Ceban mai afirmă că, pe fondul interesului tot mai mare față de regiune, accesul la anumite resurse online transnistrene a devenit mai restrictiv. Unele pagini ale instituțiilor și ministerelor locale care conțin informații sensibile pot fi accesate exclusiv din interiorul regiunii, prin rețeaua locală.

Potrivit jurnalistului, această strategie urmărește să limiteze scurgerile de informații către exterior și să încurajeze populația să consume în principal conținutul informațional oficial promovat de administrația de la Tiraspol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 22:12
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
Fanatik.ro
Vezi live tragerea la sorți pentru turul 2 preliminarii Conference League și află cu cine joacă FCSB și CFR Cluj. Program complet, live blog de la tragere
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. Clădirea în care se fabrică banii din România. Locul i-a impresionat şi pe străini
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Mediafax.ro
Avem IMAGINILE momentului! Apropiații lui Bolojan fac strategii într-un restaurant discret din București, în toiul crizei politice
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea
KanalD.ro
„Am vorbit cu ea...” Detalii înfiorătoare în cazul morții tinerei de 21 de ani, care făcea bungee jumping. Maria trăia când echipajele medicale au ajuns la ea

Politic

Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
LiveText
Politică 22:12
Tabăra Veștea tot mai speră după negocieri intense cu PSD la Vila Lac: „Nu îmi depun mandatul. Avem voturile pentru a trece guvernul”
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Politică 21:50
CTP, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Ce a făcut el este o mârșăvie. Veștea este prostul satului ajuns pe ulița principală”
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Fanatik.ro
Răzvan Sava a luat decizia finală: vine la U Craiova? Anunțul făcut de tatăl său
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!