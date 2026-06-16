Mihai Găinușă a făcut declarații despre relația cu Șerban Huidu la 12 ani de când nu mai lucrează împreună. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, moderată la Antena 1 de către Denis Rifai, Mișu a vorbit despre Șerban. Cei doi au lucrat împreună la matinalul de la Radio 21, după care a acceptat invitația lui Șerban de a se alătura emisiunii Cronica Cârcotașilor. Inițial formatul era prezentat de Huidu.

Denise Rifai și Mihai Găinușă

Mihai Găinușă: „Ne-am întâlnit pe stradă, ne-am salutat”

După ani buni în care cei doi s-au bucurat de succes la pupitrul emisiunii TV, Mișu a ales să iasă din ecuația. Se pare că lucrurile între ei nu au fost lămurite atunci și au ales să continue separat pe plan profesional. S-au întâlnit însă întâmplător pe stradă.

„În nicio relație nu sunt. Păi nu am păstrat legătura. Asta nu înseamnă că dacă mă întâlnesc cu el pe stradă, nu ne salutăm. Ne-am întâlnit pe stradă, ne-am salutat, am dat noroc, ne-am întrebat ce fac copiii și la revedere. Asta e!”, a declarat Mihai Găinușă în emisiunea lui Denise Rifai. Mihai Găinușă: „A fost ca un frate pentru mine”

Mihai Găinușă nu regretă decizia luată în urmă cu 12 ani, când a decis să nu mai lucreze împreună. Se pare că lucrurile nu au fost lămurite nici atunci, nici între timp. „Nu aș vrea să aprofundez subiectul ăsta. E o rană cumva care nu s-a închis aici. Cred că prima dată și prima dată ar fi trebuit și au trecut 12 ani de atunci, ar fi trebuit să ne lămurim între noi, să fi avut o discuție între noi pe care n-am avut-o. Cred că e tardivă această discuție și probabil că nu o să o avem niciodată”, a punctat el.

Găinușă a dat din casă și despre modul în care obișnuiau să lucreze, dar și că în perioada respectivă l-a considerat ca pe un frate. „Noi la fiecare sfârșit de sezon la Cronică aveam niște mici certuri, bazate pe oboseală, bazate pe tracasare, stres și așa mai departe, dar erau constructive și cumva ne reglam. Cu omul ăla am stat atât de mult, mai mult decât am stat cu Ioana. Când făceam ‘Cârcotașii în Europa”, luni de zile dormeam cu el în cameră. A fost ca un frate pentru mine”, a mai spus el.

Ce regret are Mihai Găinușă

Mihai Găinușă nu regretă faptul că nu mai lucrează împrenă, ci că nu a rupt mai devreme colaborarea. Întrebat de Denise Rifai dacă a fost o decizie bună, acesta a precizat: „Eu consider și acum că a fost o decizie foarte bună pe care am luat-o. Singura chestie pe care o regret este că n-am luat-o mai devreme”.

În februarie 2022, Șerban Huidu a mărturisit că el a încercat să se împace cu fostul său coleg și că l-a sunat în urmă cu doi ani, atunci când emisiunea pe care au prezentat-o împreună aniversa 20 de ani. Mihai Găinușă nu i-a răspuns niciodată la telefon prezentatorului TV, chiar dacă acesta a tot insistat.





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