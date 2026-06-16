Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”

În cel de-al treilea episod al serialului-documentar este prezentată și povestea de viață a Angelei Stoica, nimeni alta decât sora mai mică a lui Nuțu și Sile, cunoscută drept Angelica Cămătaru.

Activitățile din jurul discotecii Herăstrău erau controlate de Clanul Cămătaru

„Discoteca Herăstrău și-a creat un renume în Capitală ca fiind un loc de întâlnire între cererea și oferta de servicii sexuale contra cost. În anumite perioade, numărul de prostituate care frecventau localul era în jur de 200, toate acestea desfășurându-și activitatea sub controlul, coordonarea și protecția proxeneților, la rândul lor supuși sau organizați în jurul unor lideri ai lumii interlope.

Principala grupare care a acționat în discoteca Herăstrău era supusă Clanului Cămătaru și a funcționat sub coordonarea inculpatei Stoica Angela, zisă Angelica Cămătaru, sora mai mică a fraților Balint Ion, zis Nuțu Cămătaru, și Balint Vasile, zis Sile Cămătaru”, se arată într-un dosar din anul 2005 de la DIICOT, care este prezentat în „Cămătarii”.

Plecând de la acest lucru, Anghel Damian a întrebat-o pe Lidia Balint, zisă Mica, prima soție a lui Nuțu Cămătaru, dacă știe cu ce se ocupa în trecut Angelica Cămătaru.

„Făcea cineva din familie proxenetism?”, este întrebarea pusă de Anghel Damian în serialul-documentar „Cămătarii” care se vede la PRO TV și pe VOYO.

„Cum dracului? Ferească Dumnezeu… Angelica, Sile, cum dracului… Păi da… Era una care avea, făcea bani mulți, și a zis: «Hai să fac și eu bani». Și așa s-a apucat. Venea lumea și zicea: «Uite ce mi-a făcut Sile, uite ce mi-a făcut Angelia». Bărbați, că Angelia era cap de crimă, rea rău de tot, bătea bărbații ca pe femei. Avea și forță și nu dădeau de frică în ea. Cine o bătea pe Angelica?”, a spus Lidia Balint.

Marian Sântion, fost procuror PICCJ și fost șef DGA, confirmă afirmațiile făcute de Mica, prima soție a lui Nuțu Cămătaru.

„În sălbăticia anilor ’90, ei efectiv au luat femei de pe stradă. Tinere de pe stradă… Angelica era pe zona Herăstrău, pe zona asta de prostituție. Și stăpânea foarte bine domeniul”, a spus Marian Sântion în „Cămătarii”.

Mai mult decât atât, în cel de-al treilea episod al serialului-documentar sunt prezentate și mai multe declarații ale unor tinere.

„M-au luat de păr, mi-a dat una la ficat și m-a urcat în mașină… N-am avut nicio treabă cu ei. Am ajuns acasă la una Angelica Cămătaru”, este mărturia de la un dosar care a apărut în anul 2004.

Angela Stoica, apărată de Mimi Cămătăreasa

Smaranda Stoica, zisă Mimi Cămătăreasa, mama fraților Cămătaru, își apără însă fiica, afirmând că Angelica Cămătaru nu a fost proxenet.

„Angelica mea avea magazin pe Rahova. Și a plecat bărbatul ei, 22 de ani avea, la unguri, să vândă la magazin. Și l-au împușcat și i-au luat 11.000 de mărci și l-au lăsat la bordură. Era tăiat pe șina spinării… Așa a rămas fata mea văduvă cu doi copii la 21 de ani.

A trecut timpul, au crescut copiii, a făcut și ea 25-26 de ani, a început și ea să se ducă și ea să se distreze. Și a nimerit la Herăstrău, era o discotecă acolo. Și pleca cu fete acolo. Era prietenă cu băieți care aveau fete. Și când o fată fugea la Angelica, o anunțau: «Nu vă băgați, că e prietenă cu ea».

Chiar dacă fetele alea făceau prostituție, că din cauza asta se duceau acolo, poate o fi făcut și ea, eu nu știu… De ce să zic? Poate o fi făcut, era tânără… Fiind sora lui Nuțu și a lui Sile, când se ducea la Herăstrău câte o fată care avea probleme, zicea: «Angelica, uite, ăla se ține după mine». «Băi, nu te băga, că asta e sora…»! Așa a început toată povestea, nu că a fost fata mea proxenet. Sub nicio formă”, a spus Smaranda Stoica.

Însă o altă martoră din unul dintre dosare o contrazice: „Angelica mi-a spus că de acum înainte voi fi femeia ei și că va trebui să mă prostituez pentru ea. I-am spus că refuz, moment în care a început să mă înjure, amenințându-mă că, dacă nu mă voi supune, îi va pune pe Urzică și pe Bilă să mă bată”.

Vasile Balint, zis Sile CămătaruIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

„Urzică Costel ne lua seara de acasă pe mine și pe celelalte fete și împreună cu Stoica Angela ne transportau în zona Hotelului Bulevard, apoi dimineața ne duceau înapoi la locuința Angelei. Banii de la clienți erau luați de către Urzică Costel, care în fiecare dimineață îi preda toți banii Stoicăi Angela”, a afirmat încă o martoră.

În serialul-documentar difuzat la PRO TV și de VOYO, Nuțu Cămătaru spune că el nu avea nicio treabă cu afacerile în care era implicată sora lui.

„Au scris de mine că Angelica era în zona prostituției și că sub umrela ei stăteau mai mulți proxeneți. Poate că așa era, că stăteau mai mulți, ca să nu fie tâlhăriți de alte clanuri, dar eu nu aveam nicio legătură cu treaba asta. Că a avut sor-mea trei femei, cinci femei, ce a avut pe acolo pe la Herăstrău… Dar mulți au trăit în spatele ei, s-au folosit, stăteau sub umbrela lui sor-mea și le era frică să nu-i tâlhărească alții de prin alte clanuri”, a spus Nuțu Cămătaru.

„Dacă cineva din jurul nostru a avut femei și a săvârșit proxenetism… Eu nu mă văd un proxenet! Nu sunt bărbatul care să stau în cârca unei femei sau unor femei ca să iau bani de la ele. Nu! Exclus”, a afirmat și Sile Cămătaru.

Însă din nou o martoră dintr-un dosar îi contrazice: „Angelica avea o bâtă de baseball cu care ne lovea de fiecare dată când era nemulțumită de sumele de bani pe care i le duceam”.

Angelica Cămătaru a făcut școala de pedichiură, manichiură

„Ei nu vor să se asocieze și nu vor să se știe că fac ei sau că au făcut ei acest lucru. Dar sunt toleranți cu aceste comportamente în jurul lor”, a spus în „Cămătarii” și Leliana Pârvulescu, psiholog criminalist, expert în psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale

La un moment dat, Nuțu Cămătaru afirmă că nu a reușit să o facă pe sora lui să asculte de el, chiar dacă el și-ar fi dorit. Mai mult decât atât, liderul interlopilor a dezvăluit că a vrut să-i facă un atelier Angelicăi Cămătaru.

„Eu și pe sor-mea am învățat-o de multe ori, i-am spus: «Hai să-ți fac un atelier». Că sor-mea a făcut școala de pedichiură, manichiură… Dar era majoră și ea decidea, nu aveam cum să o iau cu forța. Era orașul, era verva aia… Acum gândește altfel”, a spus Nuțu Cămătaru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Avantaje.ro
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce variante de premier se vehiculează
LiveText
Politică 18:16
Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce variante de premier se vehiculează
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Iubita lui Neymar este însărcinată cu alt treilea copil. Cum a reacționat fotbalistul când a aflat sexul copilului
Fanatik.ro
Iubita lui Neymar este însărcinată cu alt treilea copil. Cum a reacționat fotbalistul când a aflat sexul copilului
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Mediafax.ro
Emma Răducanu, surprinsă alături de un BĂRBAT MISTERIOS!
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
O femeie și-a pierdut viața pe un drum din Dolj, după ce mașina în care se afla a intrat violent într-un copac. O altă persoană a ajuns la spital
KanalD.ro
O femeie și-a pierdut viața pe un drum din Dolj, după ce mașina în care se afla a intrat violent într-un copac. O altă persoană a ajuns la spital

Politic

Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce variante de premier se vehiculează
LiveText
Politică 18:16
Adrian Veștea și Sorin Grindeanu, convocați de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce variante de premier se vehiculează
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Analiză
Politică 14:58
Guvernul Veștea pe urmele Guvernului Tomac. UDMR dă șah premierului desemnat
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
U Cluj – Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. „Dublă” infernală pentru echipa lui Bergodi
Fanatik.ro
U Cluj – Dinamo Kiev, în primul tur preliminar din Europa League. „Dublă” infernală pentru echipa lui Bergodi
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!