Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”

În cel de-al treilea episod al serialului-documentar este prezentată și povestea de viață a Angelei Stoica, nimeni alta decât sora mai mică a lui Nuțu și Sile, cunoscută drept Angelica Cămătaru.

Activitățile din jurul discotecii Herăstrău erau controlate de Clanul Cămătaru

„Discoteca Herăstrău și-a creat un renume în Capitală ca fiind un loc de întâlnire între cererea și oferta de servicii sexuale contra cost. În anumite perioade, numărul de prostituate care frecventau localul era în jur de 200, toate acestea desfășurându-și activitatea sub controlul, coordonarea și protecția proxeneților, la rândul lor supuși sau organizați în jurul unor lideri ai lumii interlope.

Principala grupare care a acționat în discoteca Herăstrău era supusă Clanului Cămătaru și a funcționat sub coordonarea inculpatei Stoica Angela, zisă Angelica Cămătaru, sora mai mică a fraților Balint Ion, zis Nuțu Cămătaru, și Balint Vasile, zis Sile Cămătaru”, se arată într-un dosar din anul 2005 de la DIICOT, care este prezentat în „Cămătarii”.

Plecând de la acest lucru, Anghel Damian a întrebat-o pe Lidia Balint, zisă Mica, prima soție a lui Nuțu Cămătaru, dacă știe cu ce se ocupa în trecut Angelica Cămătaru.

„Făcea cineva din familie proxenetism?”, este întrebarea pusă de Anghel Damian în serialul-documentar „Cămătarii” care se vede la PRO TV și pe VOYO.

„Cum dracului? Ferească Dumnezeu… Angelica, Sile, cum dracului… Păi da… Era una care avea, făcea bani mulți, și a zis: «Hai să fac și eu bani». Și așa s-a apucat. Venea lumea și zicea: «Uite ce mi-a făcut Sile, uite ce mi-a făcut Angelia». Bărbați, că Angelia era cap de crimă, rea rău de tot, bătea bărbații ca pe femei. Avea și forță și nu dădeau de frică în ea. Cine o bătea pe Angelica?”, a spus Lidia Balint.

Marian Sântion, fost procuror PICCJ și fost șef DGA, confirmă afirmațiile făcute de Mica, prima soție a lui Nuțu Cămătaru.

„În sălbăticia anilor ’90, ei efectiv au luat femei de pe stradă. Tinere de pe stradă… Angelica era pe zona Herăstrău, pe zona asta de prostituție. Și stăpânea foarte bine domeniul”, a spus Marian Sântion în „Cămătarii”.

Mai mult decât atât, în cel de-al treilea episod al serialului-documentar sunt prezentate și mai multe declarații ale unor tinere.

„M-au luat de păr, mi-a dat una la ficat și m-a urcat în mașină… N-am avut nicio treabă cu ei. Am ajuns acasă la una Angelica Cămătaru”, este mărturia de la un dosar care a apărut în anul 2004.

Angela Stoica, apărată de Mimi Cămătăreasa

Smaranda Stoica, zisă Mimi Cămătăreasa, mama fraților Cămătaru, își apără însă fiica, afirmând că Angelica Cămătaru nu a fost proxenet.

„Angelica mea avea magazin pe Rahova. Și a plecat bărbatul ei, 22 de ani avea, la unguri, să vândă la magazin. Și l-au împușcat și i-au luat 11.000 de mărci și l-au lăsat la bordură. Era tăiat pe șina spinării… Așa a rămas fata mea văduvă cu doi copii la 21 de ani.

A trecut timpul, au crescut copiii, a făcut și ea 25-26 de ani, a început și ea să se ducă și ea să se distreze. Și a nimerit la Herăstrău, era o discotecă acolo. Și pleca cu fete acolo. Era prietenă cu băieți care aveau fete. Și când o fată fugea la Angelica, o anunțau: «Nu vă băgați, că e prietenă cu ea».

Chiar dacă fetele alea făceau prostituție, că din cauza asta se duceau acolo, poate o fi făcut și ea, eu nu știu… De ce să zic? Poate o fi făcut, era tânără… Fiind sora lui Nuțu și a lui Sile, când se ducea la Herăstrău câte o fată care avea probleme, zicea: «Angelica, uite, ăla se ține după mine». «Băi, nu te băga, că asta e sora…»! Așa a început toată povestea, nu că a fost fata mea proxenet. Sub nicio formă”, a spus Smaranda Stoica.

Însă o altă martoră din unul dintre dosare o contrazice: „Angelica mi-a spus că de acum înainte voi fi femeia ei și că va trebui să mă prostituez pentru ea. I-am spus că refuz, moment în care a început să mă înjure, amenințându-mă că, dacă nu mă voi supune, îi va pune pe Urzică și pe Bilă să mă bată”.

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„Urzică Costel ne lua seara de acasă pe mine și pe celelalte fete și împreună cu Stoica Angela ne transportau în zona Hotelului Bulevard, apoi dimineața ne duceau înapoi la locuința Angelei. Banii de la clienți erau luați de către Urzică Costel, care în fiecare dimineață îi preda toți banii Stoicăi Angela”, a afirmat încă o martoră.

În serialul-documentar difuzat la PRO TV și de VOYO, Nuțu Cămătaru spune că el nu avea nicio treabă cu afacerile în care era implicată sora lui.

„Au scris de mine că Angelica era în zona prostituției și că sub umrela ei stăteau mai mulți proxeneți. Poate că așa era, că stăteau mai mulți, ca să nu fie tâlhăriți de alte clanuri, dar eu nu aveam nicio legătură cu treaba asta. Că a avut sor-mea trei femei, cinci femei, ce a avut pe acolo pe la Herăstrău… Dar mulți au trăit în spatele ei, s-au folosit, stăteau sub umbrela lui sor-mea și le era frică să nu-i tâlhărească alții de prin alte clanuri”, a spus Nuțu Cămătaru.

„Dacă cineva din jurul nostru a avut femei și a săvârșit proxenetism… Eu nu mă văd un proxenet! Nu sunt bărbatul care să stau în cârca unei femei sau unor femei ca să iau bani de la ele. Nu! Exclus”, a afirmat și Sile Cămătaru.

Însă din nou o martoră dintr-un dosar îi contrazice: „Angelica avea o bâtă de baseball cu care ne lovea de fiecare dată când era nemulțumită de sumele de bani pe care i le duceam”.

Angelica Cămătaru a făcut școala de pedichiură, manichiură

„Ei nu vor să se asocieze și nu vor să se știe că fac ei sau că au făcut ei acest lucru. Dar sunt toleranți cu aceste comportamente în jurul lor”, a spus în „Cămătarii” și Leliana Pârvulescu, psiholog criminalist, expert în psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale

La un moment dat, Nuțu Cămătaru afirmă că nu a reușit să o facă pe sora lui să asculte de el, chiar dacă el și-ar fi dorit. Mai mult decât atât, liderul interlopilor a dezvăluit că a vrut să-i facă un atelier Angelicăi Cămătaru.

„Eu și pe sor-mea am învățat-o de multe ori, i-am spus: «Hai să-ți fac un atelier». Că sor-mea a făcut școala de pedichiură, manichiură… Dar era majoră și ea decidea, nu aveam cum să o iau cu forța. Era orașul, era verva aia… Acum gândește altfel”, a spus Nuțu Cămătaru.

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