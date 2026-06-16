Noul trend promite să ne salveze de epuizare

Vacanțele scurte, de doar câteva zile, devin din ce în ce mai populare în rândul celor care își doresc să evadeze din rutina cotidiană fără a investi prea mult timp sau bani.

Experții susțin că și o pauză de doar două-trei zile departe de casă poate aduce beneficii semnificative pentru sănătatea fizică și psihică, informează Diva.sk.

Popularitatea vacanțelor scurte crește rapid

Sezonul estival din 2026 este în plină desfășurare, iar tot mai mulți români își planifică escapade pentru a se relaxa în zilele toride.

Deși vacanțele clasice de o săptămână sau două rămân preferate, tot mai multe persoane optează pentru excursii de weekend prelungit sau pentru scurte călătorii la mare. Potrivit lui Martin Hanzel, un influencer și pasionat de călătorii, acest trend câștigă teren rapid.

„La început, acest tip de vacanțe era popular mai ales în marile metropole europene, precum Roma, Londra sau Paris. Acum observăm o creștere și pentru destinațiile de coastă, mai ales când vine vorba de excursii de una până la trei nopți în afara sezonului”, apune ea.

De ce sunt escapadele scurte mai eficiente ca două săptămâni la mare

Această tendință nu este dictată doar de dorința de călătorie, ci și de schimbările stilului de viață și de considerentele economice.

„Unul dintre motivele principale este că oamenii preferă să aibă parte de mai multe escapade scurte pe parcursul anului. Un alt motiv îl reprezintă situația economică: deși mulți au mai puțini bani, vor totuși să se bucure de momente de relaxare. Astfel, în loc să aleagă o vacanță scumpă de o săptămână, optează pentru un weekend prelungit la mare”, a explicat Hanzel pentru sursa citată mai sus.

Care sunt beneficiile vacanțelor scurte

Deși suntem obișnuiți să asociem relaxarea profundă cu vacanțele mai lungi, psihologii subliniază că și o pauză de 48 de ore poate avea efecte remarcabile asupra psihicului.

„Un sejur scurt, dar intens, poate avea un efect regenerator puternic asupra psihicului, în funcție de modul în care este petrecut. Studiile au arătat că astfel de escapade pot îmbunătăți starea de spirit, pot reduce stresul și pot oferi o reîncărcare a energiei”, a explicat psihologul Eva Klimová, pentru sursa citată mai sus.

Un alt element crucial pentru o vacanță reușită este alegerea companiei potrivite și adaptarea programului la nevoile personale.

„Dacă sunteți obosiți și aveți nevoie de odihnă, ar trebui să vă adaptați programul și să încetiniți ritmul. Un program prea încărcat nu va ajuta în astfel de cazuri. Vacanțele scurte sunt mai degrabă o măsură preventivă și o modalitate de a vă reîncărca bateriile în situații de oboseală obișnuită, nu în caz de epuizare”, a adăugat Klimová.

Pentru o vacanță scurtă planificată ca la carte, ar fi bine să știm și care sunt destinațiile preferate ale anului 2026 și unde putem organiza vacanțe mai accesibile în această vară.

Efectele vacanțelor scurte durează până la șase săptămâni

Un alt aspect surprinzător este faptul că beneficiile unei vacanțe scurte pot persista mult timp după întoarcerea acasă.

„Cercetările recente arată că efectele pozitive ale unei astfel de vacanțe pot dura până la șase săptămâni. De asemenea, patru weekenduri prelungite pe an pot avea un impact mai durabil decât o vacanță de două săptămâni, deoarece creierul are oportunități regulate de a se regenera, iar corpul se odihnește”, explică Eva Klimová pentru portalul de știri citat anterior.

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