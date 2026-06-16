Ce salariu are o vânzătoare într-un supermarket de pe o insulă din Grecia

Nu de puține ori auzim de europeni care și-au părăsit țările natale ca să se mute în Grecia. O familie din Marea Britanie a dat o vilă de lux pe o casă din Lefkada, iar recent, o altă tânără a devenit virală după ce a povestit cum trăiește pe o insulă elenă.

Nicole a decis să se mute alături de soțul ei pe o insulă din Grecia. Cei doi au locuit în Marea Britanie și au ales să plece după Brexit, așa cum povestește tânăra pe TikTok. Au ales să trăiască pe o insulă din Grecia, unde ea lucrează ca vânzătoare într-un supermarket, după ce a renunțat la viața din Regat.

Salariul minim pe care îl primește lunar este de aproximativ 800 de euro pe lună, așa cum a dezvăluit Nicole într-un TikTok și spune că este mai mic decât venitul minim pe care l-ar fi primit în Marea Britanie.

„Locuiesc în Grecia, dar viața mea nu arată deloc așa cum v-ați imagina. Muncesc într-un supermarket și câștig un salariu minim de aproximativ 800 de euro pe lună”, a explicat ea, în videoclipul postat pe TikTok.

 
 @lifewithnic.gr My life in Greece isnt luxurious but it has everything important: friends, family, cats, nature, good food, sunshine… what more do we need? We live in a small house in a village so our rent is low, so we are able to live off a small wage from the supermarket. This life teaches us what is truly important, to us, material things dont matter so much. I used to love travelling because it was an escape from the UK - but now I dont need to escape at all. I love living here. Follow along to see our journey, our aim is to become more self sustaining and live a simple, happy life 🥰🇬🇷 #lifeingreece #movedtogreece #livingingreece #movedabroad #greeksummer ♬ Chasing Your Light - RAMADHAN HUSEIN NUR JASMAN

Câți bani cheltuiește britanica pe insula din Grecia

Tânăra Nicole nu a făcut un calcul exact al cheltuielilor lunare, însă mărturisește că acolo plătește un preț mai mare pentru combustibil și diferite alimente.

„Având în vedere că eu stau pe o insulă, lucrurile și produsele sunt și mai scumpe. Spre exemplu, un litru de petrol costă peste 2 euro. Un espresso este 2.60 euro, iar eu câștig aproximativ 7 euro pe oră”, a mai spus ea.

Faptul că prețurile pe insule sunt mai mari față de Grecia continentală nu este pentru nimeni un secret. Spre exemplu, pe celebra insulă Santorini, turiștii ajung să plătească peste 20 de euro pentru o salată grecească și o porție de cartofi prăjiți.

Britanica explică motivele pentru care s-a mutat pe o insulă din Grecia

Deși a renunțat la o viață mai luxoasă pe care ar fi putut să o aibă în Marea Britanie, Nicole nu regretă. Alături de soțul ei, femeia își dorește să cumpere propria lor casă și să își ia eventual un teren pentru agricultură.

Locuiesc împreună cu cele cinci pisici și se bucură de fiecare clipă, precizând că viața pe care și-o doreau nu putea fi la fel în Marea Britanie.

„Sunt aici alături de soțul meu și cele cinci pisici ale noastre. (…) Am locuit împreună în Marea Britanie pentru cinci ani și am realizat că viitorul pe care ni-l doream era imposibil acolo. Așa am decis să ne mutăm în Grecia, pentru că iubim mâncarea grecească, stilul de viață, oamenii și evident pisicile”, a mai spus ea.

Lecția pe care Nicole a învățat-o după ce s-a mutat în Grecia

Odată ce s-a mutat pe insula din Grecia, Nicole mărturisește că a învățat să trăiască diferit. Deși nu mai are aceleași posibilități financiare, viața s-a schimbat enorm în bine. Britanica recunoaște că a învățat că lucrurile materiale nu sunt cele care contează cel mai mult.

„Totuși, acest stil de viață m-a învățat ce este cu adevărat important. Nu totul în viață se rezumă la a avea o mașină mai scumpă și o casă mare. Înainte îmi plăcea să călătoresc, dar acum parcă aș sta doar acasă”, mai spune ea, în videoclipurile de pe TikTok.

 
 @lifewithnic.gr Replying to @Wombat ♬ The warmth of nature - masumi&mugi

Există și numeroase motive pentru care a ales să schimbe Marea Britanie cu Republica Elenă și dacă mulți s-ar aștepta la lucruri spectaculoase, ei bine vor fi dezamăgiți. Nicole vorbește despre lucrurile simple precum fructele și legumele mai gustoase și cele 300 de zile cu soare de care au parte în fiecare an.

„Avem 300 de zile cu soare pe an. Noi locuim într-un sat, avem propria noastră grădină și pisici. Avem parte de priveliști la tot pasul și înotăm în apa cristalină”, a mai povestit tânăra în videoclipul de pe TikTok.

Care este salariul minim pentru angajați în Grecia în 2026

Cazul tinerei Nicole reflectă parțial realitatea pieței muncii din Republica Elenă, unde veniturile nete ale angajaților sunt direct influențate de cadrul legislativ național. Potrivit Deciziei Ministeriale nr. 8934/2026 adoptate de Guvernul de la Atena, salariul minim brut din Grecia a înregistrat o nouă majorare, aplicabilă de la 1 aprilie 2026, după cum relatează Macedonian News Agency.

Conform datelor oficiale transmise de Ministerul Muncii și Securității Sociale din Grecia, parametrii salariali pentru anul 2026 sunt următorii:

  • Salariul minim brut lunar: A crescut la 920 de euro pe lună pentru angajații cu normă întreagă, înregistrând o creștere de 4,55% față de pragul anterior de 880 de euro.
  • Structura celor 14 salarii: În sectorul privat din Grecia se menține prin lege acordarea a 14 salarii pe an, incluzând primele de Crăciun, Paște și vacanță. Distribuind valoarea anuală pe parcursul a 12 luni calendaristice, media brută lunară este echivalentul a 1.073,33 euro.
  • Plata zilnică a muncitorilor: Pentru lucrătorii calificați și necalificați plătiți cu ziua, remunerația minimă legală a fost stabilită la 41,09 euro pe zi.
  • Evoluția în funcție de vechime: Actul normativ menține recunoașterea sporurilor de vechime înghețate în timpul crizei și deblocate recent. Aceste sporuri, cumite și „trietie”, adaugă procente succesive de 10% pentru fiecare 3 ani de experiență acumulați la același angajator, plafonul minim pentru un salariat cu peste 9 ani de vechime ajungând la 1.196 de euro brut.

Guvernul elen și-a asumat public prin strategia fiscală ca până în anul 2027 salariul minim brut de bază să atingă valoarea de 950 de euro.

Cum se aplică salariul minim pe insulele grecești în 2026

Din punct de vedere juridic, legislația muncii din Grecia nu stabilește diferențieri teritoriale. Salariul minim brut de 920 de euro pe lună este obligatoriu la nivel național, aplicându-se în mod egal atât în zonele urbane continentale, precum Atena și Salonic, cât și în regiunile insulare cum sunt Lefkada, Creta, Rodos sau Mykonos, mai precizează sursa citată anterior.

Cu toate acestea, realitatea economică de pe insulele grecești, semnalată și de tânăra britanică în privința costurilor ridicate, este guvernată în 2026 de mecanisme specifice pieței locale:

  • Contractele colective din turism și servicii: Pe insulele cu activitate turistică intensă, majoritatea angajaților din hoteluri, restaurante și comerț de sezon sunt acoperiți de contracte colective sectoriale. Aceste acorduri stabilesc adesea grile de salarizare minime superioare salariului minim pe economie, adaptate fiecărei funcții de la recepționer, barman și casier.
  • Compensarea costurilor prin facilități: Din cauza prețurilor ridicate la chirii și alimente pe insule, angajatorii din sectorul comercial și hotelier oferă frecvent pachete mixte de remunerare. Acestea includ salariul minim legal cash, completat obligatoriu sau negociat cu cazare gratuită și mese asigurate pe durata sezonului.
  • Regimul muncii cu jumătate de normă: În cazul activităților cu program redus, plata se face strict proporțional cu timpul lucrat, raportat la salariul minim pe economie. Pentru un contract de 20 de ore pe săptămână, nivelul minim garantat este de exact jumătate din valoarea brută națională, respectiv 460 de euro pe lună.

La începutul lunii iunie, Grecia era țara din Europa care încerca să angajeze 5.000 de muncitori din Egipt ca să salveze recoltele de cireșe și măsline. Lipsa forței de muncă reprezenta un adevărat risc pentru agricultură și recoltele din acest an.

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