Ce a decis Curtea de Apel București cu privire la lista adreselor chiriașilor RA-APPS

La data de 15 iunie 2026, Curtea de Apel București a dispus suspendarea articolului 6¹ alin. (1) pct. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 60/2005, care impunea RA-APPS să facă publice datele despre imobilele închiriate persoanelor fizice. Decizia este executorie și poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile.

„Se suspendă executarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 420/2026 în ceea ce privește dispozițiile art. 6¹ alin. (1) pct. 2 lit. a), b), c), d) și e) din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 referitoare la publicarea datelor privind imobilele utilizate de persoane fizice, până la pronunțarea instanței de fond în acțiunea în anulare. Executorie.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare”, se arată în minuta instanței.

Cine sunt reclamanții care au sesizat Curtea de Apel cu privire la listele RA-APPS

Procesul a fost inițiat de șase persoane, printre care Claudia Boghicevici, fost deputat PDL și actual consilier de conturi din partea PNL, Sorin Lazăr, consilier de conturi din partea PSD, și Călin Ion, fost deputat PSD, actualmente consilier de conturi.

Printre reclamanți mai figurează Dezső Attila Csongor, consilier de conturi din partea UDMR, fost consilier județean în Covasna, și Aurel Dumitru. Cotidianul notează că, printre motivele invocate de reclamanți, s-ar putea afla dorința de a proteja datele personale privind locațiile imobilelor închiriate.

Claudia Boghicevici, de exemplu, locuiește într-un apartament RA-APPS de 18 ani, timp în care a ocupat diverse funcții, inclusiv cea de deputat și auditor public.

În 2023, ea a câștigat 365.000 de lei, adică aproximativ 30.000 de lei lunar, și deținea economii de 483.000 de lei și 160.000 de euro.

RA-APPS a publicat pentru prima dată după 1989 listele contractelor prin care imobilele statului sunt date în folosință

În urmă cu doar șase zile, RA-APPS a publicat pentru prima dată după 1989 lista contractelor prin care imobile ale statului sunt oferite în folosință persoanelor juridice și fizice. Lista includea adresele, suprafața și valoarea chiriei, însă nu conținea numele chiriașilor.

 „Rezistența a fost reală. Timp de 30 de ani, acesta a fost unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale statului. Dar vom continua să monitorizăm modul în care RA-APPS implementează hotărârea Guvernului. Statul nu este moșia nimănui”, a declarat Secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec, pentru sursa citată mai sus.

Procesul pentru ștergerea listelor de pe site-ul RA-APPS a fost unul rapid

Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel București pe 11 iunie 2026 și s-a judecat într-un timp record, în doar patru zile, de către Completul 3 Fond Achiziții Publice. Motivarea deciziei instanței nu a fost încă publicată.

Suspendarea executării hotărârii de guvern readuce în discuție problema transparenței în gestionarea imobilelor de stat. RA-APPS rămâne sub supravegherea publicului și a autorităților, în contextul în care decizia instanței poate influența modul în care statul român își administrează patrimoniul.

Ce chirii plătesc partidele politice în vilele de la RA-APPS

Pe lista publicată în urmă cu o săptămână, Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat a inclus și vilele de protocol, proprietate a statului, incluzând prețurile și suprafețele acestora.

Documentul scotea la iveală discrepanțe majore între chirii, de la sume simbolice plătite de partide politice, până la tarife considerabile achitate de firme private.

Potrivit datelor RAAPPS, Partidul Național Liberal (PNL) – Filiala Ilfov achită doar 26,55 de euro pe lună pentru o suprafață de 531 de metri pătrați situată pe Aleea Modrogan nr. 3.

În mod similar, Partidul Social Democrat (PSD) – organizația județeană Ilfov plătește 46,40 de euro lunar pentru un teren de 928 de metri pătrați.

Un alt exemplu notabil este PSD, care pentru terenul de 5.400 mp de pe Șoseaua Kiseleff nr. 10 achită doar 270 de euro pe lună. Contractul, semnat în 2014, acoperă exclusiv terenul, deoarece clădirile din curte au fost deja vândute către partid.

Uniunea Salvați România (USR) ocupă un apartament de 41 mp pe Șoseaua Kiseleff nr. 55, pentru care plătește o chirie de 450 de euro lunar. La numărul 57, Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) închiriază o vilă de 790 mp și un teren de 2.800 mp, achitând 5.854 de euro lunar, conform contractului semnat în ianuarie 2025.

Firmele private achită sume variate către RA-APPS

În contrast, chiria plătită de firmele private variază semnificativ. SC MAXJOY EUROTRADE CONCEPT SRL, care închiriază un spațiu de 5 mp la Casa Presei Libere, achită doar 35 de euro fără TVA pe lună. Pentru o suprafață de 15,28 mp, SC ANDREM STRATEGY SRL plătește 54,24 de euro lunar.

Tot la Casa Presei Libere, SC CAMERA 1 SRL achită 73,16 euro fără TVA pentru 24,81 mp, iar SC EDIT INTERNATIONAL SRL plătește 60,34 euro fără TVA pentru un spațiu de 21,21 mp, contractul fiind valabil până în martie 2027.

Cea mai mare chirie este achitată de SC Sprimina Corporation SRL, care plătește 60.000 de euro lunar pentru clădirea în care funcționează Exim Bank.

RA-APPS a fost obligată de Guvern să publice lista chiriilor pe care le încasează de la persoane fizice și juridice

Conform Hotărârii de Guvern nr. 420/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 9 iunie 2026, RAAPPS este obligată să publice semestrial lista imobilelor proprietate publică sau privată a statului pe site-ul instituției, apps.ro. Lista va fi actualizată la datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an.

„Măsura completării HG nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RAAPPS cu prevederi exprese referitoare la obligația de transparență a fost luată având în vedere interesul public față de activitatea de închiriere a imobilelor proprietate a statului desfășurată de RAAPPS”, se arată în documentul oficial.

RA-APPS deține 220 de imobile închiriate persoanelor fizice

RA-APPS administrează sute de imobile și vehicule, incluzând 609 chiriași și 198 de spații neocupate. Portofoliul imobiliar include apartamente de lux, vile și terenuri, iar veniturile lunare din chirii se ridică la milioane de lei, așa cum arăta lista publicată pe sitel și analizată într-un articol anterior, publicat de Libertatea.

RA-APPS deține 220 de imobile închiriate persoanelor fizice, conform listelor actualizate în iunie 2026. Acestea includ locuințe de lux, dar și spații modeste. Majoritatea veniturilor provine însă din contractele semnate cu persoane juridice, precum instituțiile statului, unde unele chirii depășesc lunar 100.000 de lei.

Care sunt cele mai scumpe chirii din București, din imobilele RA-APPS

Prețurile variază în funcție de zonă și suprafață. Cel mai scump contract de închiriere este pentru un apartament de 219 mp situat pe Șoseaua Kiseleff nr. 22, unde chiriașul plătește 2.675,81 euro pe lună.

Al doilea apartament ca valoare se află la nr. 24, cu o chirie de 2.641,10 euro lunar. Ambele imobile sunt amplasate într-o zonă exclusivistă din Capitală.

Cele mai ieftine chirii din imobilele RA-APPS din București

La polul opus, statul încasează sume modeste pentru unele spații. Cea mai mică chirie facturată este de doar 16 euro pe lună, pentru un teren de pe strada Șipotul Fântânilor. Printre locuințele cu chirii reduse se numără un apartament pe strada Vasile Lascăr nr. 21, închiriat pentru 33,83 euro lunar, și un altul de pe Bulevardul Magheru, ocupat pentru 40,32 euro pe lună.

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