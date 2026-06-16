„În urma investigaţiilor efectuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, s-a stabilit faptul că, un bărbat, urmărit la nivel internaţional, din data de 3 noiembrie 2021, s-ar afla la o adresă din municipiul Bucureşti”, anunţă, marţi, Poliţia Capitalei, într-un comunicat de presă.

Pe numele bărbatului, Tribunalul Bucureşti a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind condamnat la 18 ani şi patru luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori în formă continuată, trafic de persoane şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Bărbatul a fost imobilizat şi dus la Poliţie, în vederea punerii în executare a mandatului de executare a închisorii.

Bărbatul urmează să fie introdus într-un penitenciar din Capitală.

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