În analiza sa, Cristian Tudor Popescu a punctat că responsabilitatea pentru actuala criză politică îi aparține în totalitate președintelui Nicușor Dan, care l-ar fi propulsat pe Adrian Veștea în prima linie, sacrificând parteneriatele politice anterioare.

„Am ajuns aici prin contribuția unei singure persoane. Această decizie i-a aparținut lui Nicușor Dan de mie la sută. Nicușor Dan l-a adus pe acest individ și l-a prezentat ca prim-ministru desemnat. Ce a făcut Nicușor Dan este o mârșăvie. Nicușor Dan și-a bătut joc de Tomac ca de ultima otreapă. A șters pe jos cu el. Nu am altă rațiune pentru a înțelege această opțiune a domnului Nicușor Dan, decât prost la prost trage”, a transmis Cristian Tudor Popescu la B1TV.

Gazetarul l-a taxat dur pe președinte și pentru lipsa de reacție din spațiul public după escaladarea evenimentelor: „Domnul Nicușor Dan tace chitic. Tace mâlc. Să iasă să spună ce? „Stimați cetățeni, vi l-am oferit pe acest idiot, plin de grandomanie”?”.

Adrian Veștea, desființat la TV

Nici premierul desemnat, Adrian Veștea, nu a scăpat de tirul de jigniri și critici al lui Cristian Tudor Popescu. Gazetarul l-a comparat pe acesta cu Nicolae Ciucă, fostul lider PNL, considerându-l însă mult mai slab pregătit pentru funcția de premier.

CTP a folosit o serie de metafore dure pentru a-l descrie pe Veștea. „E chiar mai nătâng decât Ciucă. Ăsta e mai nătâng. Ăsta este prostul satului care a ajuns pe ulița principală. Tot ce scoate pe gură ne arată de fapt cu cine avem de-a face. E greu de imaginat un ins mai nătărău decât acesta”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul a avertizat că Veștea ar putea scăpa de sub controlul celui care l-a propulsat: „Această dronă poate la un moment dat să intre în derivă și să cadă pe o casă. Acest individ poate să se ducă dincolo de poruncile lui Nicușor Dan. Se crede cu sacii în căruță când sacii nici n-au fost umpluți”.

Avertismentul lui CTP: „Nicușor Dan a mâncat timp, asta costă vieți omenești”

Dincolo de jocurile de culise, Cristian Tudor Popescu atrage atenția că instabilitatea politică prelungită are efecte directe și dramatice asupra populației, din cauza pierderilor financiare.

„Nicușor Dan a mâncat peste o lună de zile din timp. Asta costă vieți omenești în România. Banii pe care îi vom perde vor duce la situații în care oamenii nu vor mai putea să trăiască”, a avertizat CTP.

Mai mult, acesta a anticipat că Adrian Veștea nu va fi un premier supus și că este gata să apeleze la partidele extremiste și radicale pentru a-și asigura majoritatea și a-și salva cabinetul.

„Spre deosebire de Tomac, care a plecat umil capul când i-a spus președintele, eu cred că acest domn nu va fi la fel de supus. Cred că o să meargă până la capăt. Cu AUR, POT, SOS, îi pune pe toți ca să facă un nou guvern”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu.

Diagnosticul sumbru: „Principala nenorocire a României este prăbușirea morală”

În finalul intervenției, Cristian Tudor Popescu a dat un diagnostic dur societății românești actuale, punctând că marea problemă a țării nu este de natură economică, ci etică.

„Principala nenorocire a României nu este cea politică, nici cea economică sau socială, ci cea morală. Toată se întâmplă din prăbușirea morală a acestei țări. Amoralitatea, cinismul și lipsa de scrupule au ajuns să însemne că ești pragmatic”, a precizat CTP.

Gazetarul a încheiat spunând că speră ca acest spectacol politic degradant, oferit „în văzul tuturor”, să trezească conștiința cetățenilor cu privire la importanța moralității în viața publică.

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