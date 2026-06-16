Vecinii au văzut-o pe femeie stând dezbrăcată pe stradă

O femeie în vârstă de 49 de ani din cantonul Lucerna a provocat luni, 15 iunie 2026, un incident bizar pe străzile din Menziken, Elveția, relatează portalul ceh de știri Blick, parte a Grupului Ringier. După ce a fost văzută stând dezbrăcată pe stradă, aceasta a urcat în mașina sa și a provocat mai multe coliziuni.

Vecinii au fost cei care au văzut-o și au alertat autoritățile. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, însă întregul scandal deja degenerase.

Șoferița s-a urcat dezbrăcată la volan și a lovit mai multe mașini parcate

La scurt timp înainte de ora 12.00, poliția cantonului Aargau a primit mai multe apeluri care raportau un accident.

Conform sursei citate, șoferița a pierdut controlul vehiculului, lovind mai întâi un stâlp de iluminat public. Ulterior, a continuat să conducă pe contrasens, avariind mai multe mașini parcate.

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După o nouă coliziune, câțiva trecători curajoși au reușit să intervină și să oprească vehiculul. Aceștia au scos cheia din contact, împiedicând astfel continuarea cursei. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Potrivit primelor constatări ale poliției, o problemă de sănătate ar putea fi motivul comportamentului neobișnuit al femeii, mai relatează sursa citată anterior. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.

Permisul de conducere al șoferiței a fost suspendat temporar, iar poliția din Aargau continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale cazului.

Un incident similar a avut loc și în București, în urmă cu doar câteva zile. O șoferiță a făcut prăpăd în parcare la Dragonul Roșu, acolo unde a lovit 11 mașini. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

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