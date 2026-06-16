Vecinii au văzut-o pe femeie stând dezbrăcată pe stradă

O femeie în vârstă de 49 de ani din cantonul Lucerna a provocat luni, 15 iunie 2026, un incident bizar pe străzile din Menziken, Elveția, relatează portalul ceh de știri Blick, parte a Grupului Ringier. După ce a fost văzută stând dezbrăcată pe stradă, aceasta a urcat în mașina sa și a provocat mai multe coliziuni.

Vecinii au fost cei care au văzut-o și au alertat autoritățile. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, însă întregul scandal deja degenerase.

Șoferița s-a urcat dezbrăcată la volan și a lovit mai multe mașini parcate

La scurt timp înainte de ora 12.00, poliția cantonului Aargau a primit mai multe apeluri care raportau un accident.

Conform sursei citate, șoferița a pierdut controlul vehiculului, lovind mai întâi un stâlp de iluminat public. Ulterior, a continuat să conducă pe contrasens, avariind mai multe mașini parcate.

FotoJet (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Vecinii curajoși au reușit să oprească mașina femeii și să îi scoată cheile din contact

După o nouă coliziune, câțiva trecători curajoși au reușit să intervină și să oprească vehiculul. Aceștia au scos cheia din contact, împiedicând astfel continuarea cursei. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele materiale sunt semnificative.

Potrivit primelor constatări ale poliției, o problemă de sănătate ar putea fi motivul comportamentului neobișnuit al femeii, mai relatează sursa citată anterior. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru investigații suplimentare.

Permisul de conducere al șoferiței a fost suspendat temporar, iar poliția din Aargau continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale cazului.

Un incident similar a avut loc și în București, în urmă cu doar câteva zile. O șoferiță a făcut prăpăd în parcare la Dragonul Roșu, acolo unde a lovit 11 mașini. Două persoane au fost rănite în urma incidentului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Viva.ro
Punct și de la capăt! Absolut totul se schimbă! România nu mai ține pasul... avem un nou nume de premier vehiculat! S-a aflat totul pe surse! Da, e vorba chiar despre el
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
GSP.RO
Un altfel de Iran » Cum s-au comportat, departe de casă, persanii din Los Angeles la meciul cu Noua Zeelandă
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
GSP.RO
Denis Drăguș, surprins în vacanță cu „agenții” lui Gigi Becali
Parteneri
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Libertateapentrufemei.ro
Gata!! Detonare totală, Bolojan a dat acum câteva clipe lovitura fatală! Situația scapă de sub control! Și e mai grav ca oricând! Niciodată în istoria României n-a existat așa situație
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile
Tvmania.ro
Andreea Marin și fiica ei au cucerit Clujul! Apariția spectaculoasă de la TIFF 2026 care a atras toate privirile

Eugen Tomac, premier desemnat

5 știri care îți schimbă ziua. Ieftiniri neșteptate la pompă, noi negocieri în criza politică și saltul masiv al leului în fața monedei euro
Ştiri 20:57
5 știri care îți schimbă ziua. Ieftiniri neșteptate la pompă, noi negocieri în criza politică și saltul masiv al leului în fața monedei euro
Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan
Politică 20:48
Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan
Parteneri
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul.ro
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Premieră ”vestimentară” la Cupa Mondială 2026. Ce se va întâmpla cu marile staruri Messi, Ronaldo, Modric sau Neuer
Fanatik.ro
Premieră ”vestimentară” la Cupa Mondială 2026. Ce se va întâmpla cu marile staruri Messi, Ronaldo, Modric sau Neuer
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Stiri Mondene 18:08
Ce școală a făcut Angela Stoica, sora lui Nuțu și Sile Cămătaru: „Era orașul, era verva aia…”
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Stiri Mondene 18:00
Ce spune Mihai Găinușă despre relația cu Șerban Huidu. Nu mai lucrează împreună de 12 ani: „Ne-am întâlnit pe stradă”
Parteneri
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
TVMania.ro
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
ObservatorNews.ro
12.000 de lei amendă şi muncă în folosul comunităţii pentru cei care dau muzica tare la bloc
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Libertateapentrufemei.ro
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Parteneri
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
GSP.ro
Detaliul ieșit din comun » De ce drapelele Arabiei Saudite și Uruguayului nu aveau voie să atingă iarba
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
GSP.ro
Am călătorit cu maşina Google fără şofer prin Los Angeles! Cât a costat şi cum a fost experienţa
Parteneri
Ce scrie despre „șansele lui Veștea” cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și risc politic
Mediafax.ro
Ce scrie despre „șansele lui Veștea” cea mai mare companie la nivel mondial de consultanță și risc politic
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
Wowbiz.ro
Adi Sînă, acuzat de fostul coleg de la Akcent, Sorin Brotnei, că a destrămat trupa. Declarații explozive: „El lua mai mult și voia mai mult”
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Redactia.ro
O recunoști pe fetița din imagine? A ajuns cea mai de succes femeie din România și o știe toată țara
Mama lui Ece Irtem dezvăluie ce pastile a luat actrița înainte de a se pune la somn: „Când am intrat în camera ei...”
KanalD.ro
Mama lui Ece Irtem dezvăluie ce pastile a luat actrița înainte de a se pune la somn: „Când am intrat în camera ei...”

Politic

Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan
Politică 20:48
Băsescu explică scenariul pentru Guvernul Veștea și pasul inevitabil pentru Nicușor Dan
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
LiveText
Politică 20:33
Tabăra Veștea tot mai speră: negocieri intense la Vila Lac. Cine participă și ce variante se discută
Parteneri
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
ZiaruldeIasi.ro
Iluzia TikTok, spulberată de la vârful BNR | „Cei care visează doar să fie influenceri își ratează viitorul”
Dat afară de Pancu de la Rapid, a semnat imediat cu o rivală din SuperLiga!
Fanatik.ro
Dat afară de Pancu de la Rapid, a semnat imediat cu o rivală din SuperLiga!
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!