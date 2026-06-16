Azi se fac zece zile de când cel mai președinte olimpic, laureat cu Premiul Klaus Iohannis pentru Amânare, a promis că ne zice care-a fost manțogăria cu drona de la Constanța. Să știm, ca să ne ferim.

De fapt, adevărul e că, pe 6 iunie, s-a exprimat așa: „Un răspuns vom avea probabil în 7-10 zile, după culegerea de informații”. Ca la noi, pe Veseliei, cum ar veni: „Hai, vă pup, vă mai sun io pe fix!”.

Mă uit în Agenda Președintelui. Ieri și-a luat liber, normal, a muncit duminică, pe 14. Astăzi, pe agendă – tot nimic.

O să uităm de drona de la Constanța, în caz că nu mai vine alta, cum am uitat și de aia de la Galați și de celelalte vreo treijcinci de care n-am prea știut niciodată.

De duminică de la ora 9.00 fix, am primit altă problemă – un nou premier desemnat, Adrian Veștea. Ar fi trecut și problema asta ca Eugen Tomac, fără mare deranj la noi în cartier, printre adevărații smardoi și combinatori.

Treaba e că Nicușor l-a julit pe Bolojan, i-a făcut cheie și-i sparge bunătate de partid național liberal. Mai rău: a asmuțit toți bolojeniștii, până și pe ăla, zi-i să-i zic, guristul politic, …escu sau ceva, care rima catedrale cu spitale. Și încă n-a ieșit la atac Iliceanu zis Filozofu! Ăsta nu știe multe, o să-i dea la președinte cu plăcuțele suedeze în cap, vorba lui – „înjurătura care ne unește”.

Am școala vieții la seral, știu ce vorbesc: Nicușoru nostru nu mai e guguștiuc, pasăre finuță de oraș. S-a pus pe capră! A dat-o-n mafioțeală. Rupe tot! Cel mai principal e să fim calmi. Poa s-o țină în premieri desemnați, cât vrea karma lui. Dar numai în cazul în care nu reușește să întoarcă lucrurile de unde le-a încurcat (de la moțiunea de cenzură, când – ca să mă exprim poetic – i-a tras lui Bolojan un cap în gură).

… Se-ntâmplă fenomene, sunt vremurile de-așa natură etc.

Treaba e: pe ce fapte cad ăștia mereu la guvernare? Ce-i recomandă?

În ce țară trăim live? În aia-n care ne înnoadă Nicușor pe toți, mânca-i-aș talentu lui ascuns.

ZFR! Expresia asta mi-a bubuit în minte duminică dimineața. Zile Fără Rost! Am intrat în paradeala (era să zic paradigma) ZFR. Pentru cine nu știe și nu cunoaște îmi aduc aportul, cum ar spune Veștea, și explic: Zile Fără Rost se numeau alea pe care, când era armata obligatorie, dacă aveai ghinion sau îți făcea cineva vreo manevră sau întârzia ordinul, le petreceai ca fraieru-n cazarmă.

Zisa Românie își trăiește din plin, cu Nicușor, Zilele Fără Rost. Ne simtem frumos, bengos, aspectuos, onest. Vorba lu Nea Immanuel: Legea Trenuleț pe noi și nici o dronă pe cerul înstelat de deasupra noastră.

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