Campioana Africii a dominat prima repriză, ratând ocazii monumentale prin Nicolas Jackson, care a nimerit bara în minutul 25, și Ismaila Sarr, care a șutat peste poartă din poziție ideală în prelungirile primei părți, potrivit News.ro.

Selectionata lui Didier Deschamps și-a revenit însă după pauză, iar forcingul ofensiv a dat roade în minutul 66, când Kylian Mbappé a deschis scorul din pasa genială a lui Olise, asta după ce francezilor le fusese refuzat un penalty la faza analizată prin VAR între Mané și același Mbappé.

Deși Senegalul a avut un gol anulat pentru ofsaid la scurt timp, „Les Bleus” și-au majorat avantajul în minutul 82 prin Barcola, servit excelent de Rabiot.

Finalul de meci a fost incendiar: africanii au redus din diferență în al cincilea minut de prelungire prin Mbaye, însă speranțele lor au fost spulberate instantaneu de Mbappé, care a refăcut ecartul cu o execuție superbă de la 25 de metri.

Cu această dublă, starul lui Real Madrid a ajuns la 14 goluri în 15 meciuri la turneele finale, iar Franța, grație și unei parade de ultim moment a lui Maignan, s-a instalat la șefia grupei.

Cele două echipe:

FRANŢA: Maignan – Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Olise, Dembele (Barcola 80), Doue (Cherki 87) – Mbappe.

SELECŢIONER: Dider Deschamps

SENEGAL: E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – L. Camara (H. Diarra 76), Idrissa Gueye (Pathe Ciss 88), Pape Gueye (Ndiaye 83) – Sarr (Mbaye 75), N. Jackson (Bamba Dieng 83), Mane.

SELECŢIONER: Pape Thiaw

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