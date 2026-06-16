Cine se află în topul primelor 3 spitale de pe mapamond

Pe primele trei locuri în 2026 au rămas aceiași „monștri sacri” din America de Nord, unde medicii fac minuni zi de zi:

  1. Mayo Clinic (Rochester, SUA) – Locul 1: Este cel mai bun spital de pe planetă. Tot profitul se reinvestește în tehnologie. Aici, Inteligența Artificială depistează bolile de inimă înainte ca pacientul să simtă ceva, iar cancerele sunt tratate prin terapii genetice personalizate.
  2. Toronto General Hospital (Canada) – Locul 2: Este ocupat de un spital de stat, considerat „patria mondială a transplanturilor”. Medicii de aici au inventat o tehnologie prin care plămânii sunt ținuți în viață și tratați în afara corpului înainte de a fi transplantați.
  3. Cleveland Clinic (Suedia) – Locul 3: Cel mai bun centru pentru tratarea bolilor de inimă din lume. Roboții fac operații microscopice, iar calculatoarele avertizează medicii că starea unui bolnav se va înrăutăți cu câteva ore înainte ca simptomele să apară.

Europa dă lovitura: Suedia a bătut legendele Americii

Marea surpriză din 2026 este spitalul Karolinska din Stockholm (Suedia), care a urcat pe locul 4 în lume. Este un spital public, finanțat din taxele cetățenilor, dar care a reușit să întreacă spitale private din SUA cu bugete de miliarde de dolari, doar prin management corect, curățenie și digitalizare totală. Spitalul este strâns legat de Institutul Karolinska, cel al cărui comitet medical decide în fiecare an cine primește Premiul Nobel pentru Medicină.

Unitatea sanitară este recunoscută la nivel global pentru tratamentele revoluționare în oncologie pediatrică (cancer la copii), neurochirurgie și terapii celulare avansate. Practic, cele mai noi descoperiri științifice ale planetei trec direct din laboratoarele de cercetare la patul bolnavului.

Pe locul 8 în clasament se află Charité – Universitätsmedizin Berlin (Germania). Peste jumătate din toți laureații germani ai Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie, printre care Robert Koch, cel care a descoperit bacteria tuberculozei, sau Paul Ehrlich, .au lucrat și au cercetat la Charité – Universitätsmedizin Berlin. Este recunoscut ca fiind un centru de diagnosticare extrem de puternic pentru bolile rare sau cazurile medicale nerezolvate, excelând în domenii precum: imunologie, virusologie, transplanturi de organe și intervenții chirurgicale complexe minim-invazive.

Poziția a 9-a revine spitalului din Elveția Universitätsspital Zürich, care are o istorie uriașă în spate. Aici a lucrat Wilhelm Röntgen, cel care a descoperit razele X (radiografia) și a primit primul Premiu Nobel pentru Fizică din istorie. Tot aici, în anii ’70, chirurgul Andreas Grüntzig a realizat prima angioplastie coronariană din lume (dilatarea unei artere a inimii cu balon și stent), o procedură care salvează astăzi milioane de oameni cu infarct în fiecare zi. Este un spital public universitar care tratează peste 40.000 de pacienți internați și sute de mii de oameni în regim ambulatoriu în fiecare an.

Sheba Medical Center din Israel urcă pe locul 7 în lume

O performanță incredibilă a fost reușită de Sheba Medical Center (Spitalul Tel HaShomer) din Israel, care a urcat pe locul 7 la nivel mondial. Situat lângă Tel Aviv, spitalul a fost ani la rând mândria Orientului Mijlociu, clasându-se în anii trecuți pe locurile 8, 9 sau 10.

Deși țara se află într-un context geopolitic extrem de tensionat și sub presiunea războiului, Sheba a demonstrat o reziliență incredibilă. Spitalul este catalogat drept unul dintre cele mai „smart” din lume datorită diviziei sale de inovare, ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate) — un hub tehnologic de top unde se inventează tratamente bazate pe Inteligență Artificială și realitate virtuală. Medicii de aici au reușit să mențină cercetarea de vârf la nivel global, salvând în același timp vieți în regim de urgență critică.

Cum arată Topul primelor 10 cele mai bune spitale din lume în 2026

Peste 50.000 de spitale au fost luate la puricat și evaluate la nivel global. Peste 100.000 de medici, manageri de spitale și profesioniști din sănătate au fost chestionați în cadrul unui sondaj uriaș; dar în final, doar 2.530 de spitale din întreaga lume au reușit să treacă testele drastice și să fie premiate.

1Mayo Clinic – Rochester
2University Health Network – Toronto General Hospital
3Cleveland Clinic
4Karolinska Universitetssjukhuset
5Massachusetts General Hospital
6The Johns Hopkins Hospital
7Sheba Medical Center
8Charité – Universitätsmedizin Berlin
9Universitätsspital Zürich
10Singapore General Hospital (SGH)

Cum ajung românii în spitalele din străinătate

Pentru mulți români cu boli grave: cancer, afecțiuni cardiace sau copii care au nevoie de operații complexe, spitalele din Europa: Austria, Germania, Franța sunt ultima speranță. Unii dintre români merg în spitalele din străinătate cu ajutorul formularelor speciale (cum este formularul S2 / fostul E112), astfel că facturile plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) către spitalele europene se ridică la zeci de milioane de euro anual. Însă numărul celor care pleacă pe cont propriu, plătind din buzunar sau din donații, este mult mai mare decât al celor ajutați de stat.

AKH Viena pe locul 25

În clasamentul global World’s Best Hospitals 2026, spitalul AKH Viena (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) se află pe locul 25 în lume. Deși nu prinde Top 10, poziția 25 la nivel mondial este una extrem de înaltă. Pentru români, AKH Viena rămâne cel mai bun spital din topul mondial care este cel mai aproape de România din punct de vedere geografic, fiind la doar câteva ore de mers cu mașina sau cu avionul. De aceea este și prima opțiune pentru mii de pacienți de la noi din țară când sistemul românesc nu le mai dă nicio șansă. Interesant este că în clasamentul global extins „Worlds Best Hospitals 2026”, cele mai bune spitale din Turcia nu reușesc să intre în prima sută la nivel mondial (Top 100). Cu toate acestea, sunt destui români care se duc să se trateze în spitalele din Turcia.

Pacienții români sunt la coada Europei, potrivit statisticilor, România, fiind pe ultimul loc din Uniunea Europeană privind accesul pacienților la medicamente inovatoare, cu un timp record de așteptare pentru medicamente inovatoare: 1.110 zile. Anul trecut, primele în top erau spitalele din Statele Unite domină, iar cel mai bun spital european nu era unul din Vest


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