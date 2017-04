Ce nu are voie să facă fiica Andreei Marin. Vedeta este foarte strictă

Ce nu are voie să facă fiica Andreei Marin. Fosta zână a surprizelor este foarte strictă cu fetița ei.

Andreea Marin, care este unul dintre cei patru membri ai juriului de la emisiunea Uite cine dansează, de la Pro Tv, este mămica unei fetițe, Violeta, care a crescut și este din ce în ce mai simpatică. Violeta este singurul copil al divei, din mariajul pe care aceasta l-a avut cu Ștefan Bănică Junior.

Vedeta este foarte grijulie cu fetița ei, dar și extrem de strictă, după cum a mărturisit într-o emisiune de televiziune. Violeta nu are voie sub nicio formă să umble la aragaz.

„Fiica mea a început să facă surprize culinare. Acum două seri a pregătit ea totul pentru clătitele americane. Eu doar le-am pus pe foc. Nu o las încă să se joace cu focul. Are nouă ani şi ştie lucrurile astea. Mă bucur că îi place să gătească”, a declarat Andreea Marin.

Cum își găsește Andreea Marin echilibrul

Vedeta a comentat și despre cum reușește să își găsească echilibrul.

„Animalele noastre ne liniştesc. Am nevoie de echilibru în viaţa mea. Îmi place adrenalina, dar e nevoie de un echilibru. Ciclul vieţii pe care îl vezi la aceste animăluţe. E important pentru un copil să fie printre animale… Eu sunt o persoană foarte energică, lucrez foarte bine sub presiunea adrenalinei. Am nevoie şi de ore în zi în care să tac, să citesc, să echilibrez balanţa. Noi ne bazam pe ceea ce este în grădina noastră. Punem seminţele noi, chiar şi pomişorii care sunt aici sunt plantaţi de ea”, a mai spus fosta zână a surprizelor.