Chef Florin Dumitrescu nu aniversează Ziua Îndrăgostiților. Valentine’s Day e ziua logodnei sale | VIDEO

Chef Florin Dumitrescu nu aniversează Ziua Îndrăgostiților. Valentine’s Day este ziua în care și-a cerut soția de nevastă.

Chef Florin Dumitrescu are amintiri incredibile de Valentine’s Day. 14 februarie este ziua în care a cerut-o în căsătorie pe Cristina, cea care îi este parteneră de viață.

Binecunoscutul chef are o familie fericită și reușită alături de Cristina, împreună cu care are două fetițe, Ava și Mia.

Chef Florin Dumitrescu nu aniversează Ziua Îndrăgostiților: „Așa a început totul”

Pe o rețea de socializare, chef Florin Dumitrescu a postat un filmuleț cu momente de neuitat din viața sa, însoțit de un mesaj înduioșător.

„Așa a început totul! Ne-am întâlnit la restaurant, am început să vorbim, iar lucrurile au evoluat! Am cerut-o de soție pe 14 februarie 2013, cu gândul că nu o să mai sărbătorim Valentine’s Day si o să ne bucurăm de aniversarea logodnei. Eu am primit cel mai valoros cadou din viața mea, tricourile cu autograf de la Inter Milano, ea a primit cel mai frumos inel de logodnă (nu am poze cu inelul :( ).

A urmat cea mai frumoasă poveste de dragoste de la mine din cartier, au venit pe lume prințesele noastre și de aici ni s-a schimbat viața! Astăzi suntem fericiți și împliniți și la fel ca orice alt cuplu care se respectă, nu avem nicio rezervare făcută pentru diseara! Așa că, o să stăm să ne uităm la Chefi la Cuțite și vom mânca floricele cu fetele noastre. Bine ați venit în Universul meu, acum la revedere și iubiți-vă mult!”, a spus chef Florin Dumitrescu.