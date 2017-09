Dezvăluiri din culisele „Vocea României”, show-ul în care jurații ar putea pune în umbră vocile senzaționale înscrise în concurs. Se pare că Loredana, Smiley, Tudor Chirilă și Adrian Despot au decis să nu se mai bată doar pe concurenți, în sezonul care debutează la PRO TV pe 8 septembrie, ci și pe atenție, fiecare plecând la luptă cu armele pe care le mânuiește cel mai bine. Loredana, de exemplu, a mizat pe lookul de divă, infuzat serios cu creații costisitoare de firmă, iar Despot, pe repertoriul său impresionant de bancuri…

Loredana are pe deget un inel în formă de fluture, care dă din aripi

Dacă se mai îndoia cineva că Loredana e “diva supremă” a României, ei bine, cântăreața-jurat de la “Vocea României” s-a asigurat că face tot posibilul să tranșeze problema. În noul sezon, diva yoghină, care vara asta a avut norocul să-l cunoască pe Dalai Lama, ne va lua ochii cu cele mai extravagante ținute de până acum, un dressing întreg de rochii și pantofi de firmă, multe creații unicat, plus bijuterii demne de prințese sau regine, care, în total, au dus la o cheltuială de câteva zeci de mii de euro.

Gucci, Zuhair Murad sau Balmain sunt designerii de la care vedeta s-a îmbrăcat la filmări. Și-a ales numai piese extravagante, toate cu aplicații manuale, iar una dintre rochii e decorată cu pene de păun și paiete. Pantofii sunt toți de la firme celebre și sunt creații unicat, așadar, este clar că Loredana nu s-a uitat la bani când a venit vorba de… înnoit garderoba! Cât despre cercei sau inele… toate, dar absolut toate sunt cu diamante, pe care Loredana le-a preferat altor pietre prețioase. Vedetă între aceste bijuterii este inelul-fluture, care dă din aripi când diva își mișcă inelarul!

Smiley și-a pus mărgele-n păr, ca în “Pirații din Caraibe”, și a speriat un bebeluș

Smiley, despre care s-a spus recent că s-ar iubi, neoficial și fără obligații, cu Gina Pistol, afișează un nou look: și-a prins părul în codițe, cu mărgele, ca să semene cu personajele din “Pirații din Caraibe”. Se pare că așa are toate șansele să-i crească și mai mult numărul de admiratoare, însă există și o categorie de vârstă la care, s-a dovedit în timpul filmărilor, încă nu are priză: bebelușii. Și-a încercat farmecul pe unul, în platoul emisiunii, însă acesta a izbucnit imediat în plâns și a fost nevoie de intervenția lui Tudor Chirilă pentru ca bebe să se liniștească. Priceput cu cei mici – e tatăl a doi băieți, unul născut în 2014 și unul născut anul trecut -, Tudor i-a promis lui Smiley că-l va învăța să fie părinte…

Pe Smiley l-a prins și ziua de naștere la filmări – pe 27 iulie a împlinit 37 de ani -, iar surpriza care i-a fost pregătită a fost pe măsură. Echipa emisiunii l-a așteptat cu un mare tort în platou – e drept, că tot echipa l-a și mâncat -, iar la sfârșitul filmărilor s-a încins petrecerea.

Și încă o dezvăluire din nou sezon: Smiley se va dovedi foarte generos cu îmbrățișările. Dacă va face asta și în viața reală, s-ar putea ca fan clubul lui să se mărească simțitor…

Dezvăluiri din culisele Vocea României: Tudor Chirilă desenează în pauze

Când nu alege concurenți și nu e ciuca miștourilor lui Smiley – care spune despre el că “e chitros” -, Tudor Chirilă se dedică noii lui pasiuni, descoperite vara aceasta: desenul. În pauzele dintre filmări, liderul trupei Vama e “călare” pe tableta lui, una special concepută pentru desen, exersând ce-i dictează imaginația. Inițial, asta era o metodă de relaxare; după ce-a văzut că se pricepe, Tudor a mărturisit că se gândește să urmeze, totuși, și un curs de specialitate.

Ce-a ieșit din mâna lui poate fi văzut pe Instagram, unde interpretul și-a postat “operele”. Acela pare să fie spațiul preferat de el pentru mărturii în imagini și vorbe pe care, altfel, nu le smulgi de la el. Cum ar fi pozele cu iubita lui, Iulia, care-i stă alături din 2012 și care arată superb după două nașteri. Sau cea în care ne-o arată pe mama lui, actrița, regizoarea și producătoarea Iarina Demian, purtând tricouri din colecția “Vama”. “Mama poartă cu mândrie tricourile din colecția Vama. Singura mea frustrare e că nu mă lasă niciodată să i le fac cadou. Se simte foarte bine când le plătește. Un adevărat fan”, scrie el lângă fotografie.

Tudor Chirilă și noul lui coleg, Adi Despot, sunt jurații care au făcut ceva pagubă în platoul emisiunii. În goana lor după cele mai bune voci, au apăsat atât de tare pe butoane pentru a-și întoarce scaunele la anumiți concurenți, încât le-au spart!

Adrian Despot când dă recital de bancuri, când se izolează în studioul improvizat în cabină

Cel mai nou jurat din emisiune, Adrian Despot, a dat cep butoiului cu veselie în platou. Se pare că și cea mai mică urmă de tensiune dintre cei patru antrenori de voci a dispărut după ce liderul trupei Vița de Vie i-a luat locul lui Marius Moga. Și nu doar șarmul lui e “de vină”, ci și faptul că pare o enciclopedie de bancuri ambulantă și are mereu glume noi cu care să-și distreze colegii.

Tot Despot are însă și momente când simte nevoia să se izoleze, în pauze. De obicei, se retrage în cabina lui, pe care a trabnsformat-o într-un mic studio audio – și-a dus boxe și un sistem performant -, și ascultă muzică, pentru ca, spune el, să-și creeze un mediu propice pentru “Vocea”, adică să intre în atmosfera show-ului.

El le-a mărturisit colegilor care e cea mai mare dorință a sa: concurenții să-l aleagă pentru că este muzician 100%, nu pentru că l-ar admira… din alte motive.

Dezvăluiri din culisele Vocea României: Cabral, surpriza sezonului? Ce-a căutat prezentatorul la preselecții?

Unul dintre colegii din PRO TV ai juraților, prezentatorul emisiunii “Ce spun românii”, a apărut la preselecții, stârnind ceva rumoare și întrebări în rândul concurenților și juraților… Să o fi luat Cabral pe urmele lui Mihai Rait, Dorel din “Las Fierbinți”, să-și fi descoperit el vocea… interioară și să fi îndrăznit să se înscrie în concurs? Se pare că nu, din păcate pentru noi, care am fi avut astfel spectacolul încă și mai amuzant. Doar a ținut morțiș să asiste la filmări și să socializeze cu colegii care i-au devenit și prieteni între timp, mai ales cu prezentatorul show-ului, Pavel Bartoș, partener vechi de miștouri și de farse al simpaticului Cabral… Asta, chiar dacă a bătut drum lung din Berceni, cartierul în care locuiește și despre care spune că “este un fel de Paris, doar cu aer de Italia”, până la Ștefănești, unde se află studioul “Vocea României”.