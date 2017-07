Cântăreața Elena Gheorghe și fiica sa nou-născută s-au externat miercuri.

Update, ora 14:16 – După ce a răspuns întrebărilor jurnaliștilor aflați la clinică, Elena Gheorghe s-a întors în spital, pentru a completa actele de externare. Ulterior, a părăsit spitalul alături de soțul ei, Cornel Ene, și fiica lor nou-născută. Micuța a fost purtată într-un coș special pentru bebeluși de tatăl ei. Elena Gheorghe și partenerul ei de viață au avut grijă ca micuța să nu poată fi fotografiată, acoperind foarte bine coșul.

Update, ora 14.04 – „O să o cheme Nicole. A ales Nicholas. Cea mică ne-a luat prin surpindere, a venit cu 10 zile mai devreme. tati a stat până la ora unu noaptea să aranjeze camera. Ambele bunici au venit, nașii. Am venit la un consult, nu m-am gândit că voi naște pe 15. Când am văzut-o prima oară, am plâns. Cinci ani de zile am fost doar mamă de băiat… Tati a făcut ieri foarte multe cumpărături… Nu se bagă în prima parte că e treaba mea, cu scutecele mai greu. dar așa a zis și la Nicholas…. Când îi este foame trezește tot spitalul. Niucholas a ținut-o de mână și a spus: „Mami, e cea mai frumoasă surioară din lume”. Luasem în greutate undeva la 6 kilograme. N-am planificat botezul, urmează. Sunt împlinită și îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoase. O să-i spunem Bebelinda până la botez. O să-i mai căutăm un nume. Când o să aibă micuța o lună și jumătate o să mergem în vacanță la mare. Încercăm să-i iubim pe ambii copii în egală măsură… Doctorul mi-a spus bancuri în timpul operației”, a declarat Elena Gheorghe la ieșirea din spital.

Elena Gheorghe a devenit mămică pentru a doua oară sâmbătă, 15 iulie 2017. Vedeta a adus pe lume o fetiță. Elena Gheorghe a și făcut publică prima imagine cu micuța ei.

Miercuri, 19 iulie, cântreața și bebelușul ei vor fi externate și vor merge acasă.

Artista le-a dezvăluit tututor, pe o rețea de socializare, cum s-a pregătit tăticul Cornel Ene pentru revenirea acasă a soției sale și a fiicei lor.

Elena Gheorghe și fetița ei se externează azi. „Fundițele nu sunt punctul lui forte”

Cornel Ene a pregătit pătuțul fiicei lor.

„Tati aranjează totul pentru prințesă, încă nu e gata, dar am primit poza și m-am entuziasmat? Fundițele nu sunt punctul lui forte???? Și mai sunt chestii de montat…”, a explicat Elena Gheorghe.

„Ăsta se transformă în pat și îl poate folosi până spre 18 ani”, a adăugat ea.