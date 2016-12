Aflată în ultima perioadă a sarcinii, Antonia stă cu bagajele la ușă. Asta după ce băiețelul din burtică a fost puțin cam agitat, zilele trecute.

Antonia numără zilele rămase până când va deveni mămică a treia oară. Vedeta este programată să nască în prima decadă a lunii decembrie, cel de-al doilea băiețel al ei și al lui Alex Velea.

Artista a crezut însă că i-a venit ”sorocul” zilele trecute. Bebelușul din burtică a fost ceva mai agitat și i-a dat câteva lovituri pe care le-a resimtit din plin. A fost însă doar o alarmă falsă! Motiv suficient pentru Antonia să se menajeze și să stea mai mult pe acasă. Și asta cu ”bagajele la ușă”, pregătită să nască la o clinică privată, cu același medic, Gabriel Lemnete, cu care l-a adus pe lume și pe Dominic.

Are interzis la efort

Alex, iubitul Antoniei, nu o lasă să facă în această perioadă nici cel mai mic efort. Atunci când el nu-i acasă, lucru care se întâmplă însă destul de rar acum, artista are un ajutor de nădejde. Alături îi este și băiatul ”înfiat” al lui Velea, care locuiește cu ei sub același acoperiș. Altfel, Antonia le-a mărturisit apropiaților că deși se află la a treia naștere, are deja emoții, în primul rând din cauza operației de cezariană la care va fi supusă din nou.

