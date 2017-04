EXCLUSIV/ Daniela Gyorfi va face Paștele la Vatican! Va mânca fructe de mare în loc de miel

Artista va cânta, la Roma, chiar în această seară. Motiv pentru care, Daniela Gyrofi va face Paștele la Vatican. De data aceasta, ea a scăpat de pregătirile specifice unei astfel de sărbători.

Daniela Gyorfi a plecat în cursul silei de astăzi în Italia, împreună cu iubitul și impresarul său, George Tal, dar fără fiica lor, Maria.

Artista nu s-a dus în vreo mini-vacanță, ci să cânte la Roma. Motiv pentru care, ea va profita și va încerca să ajungă și la Vatican.

”Încă nu știu care e distanța de la hotel până acolo. Ne-am propus însă și vom încerca să ajungem la Vatican, de Paște”, a declarat artista pentru Libertatea. Vedeta nu a apucat să petreacă prea mult în bucătărie, ca-n alți ani, când Paștele a prims-o acasă. ”Vom mânca, de Paște, fructe de mare. Mi-e nu-mi place oricum mielul, nu am consumat niciodată. În plus, mi-e și milă de el. Doamna din casă a fost cea care a vopsit ouă, asta pentru că duminică seara, când o să ne întoarcem, vrem să ciocnim cu Maria. Mai subțire cu mâncarea, dulciurile îmi cam dau bătăi de cap”, a adăugat Daniela Gyorfi.