EXCLUSIV/ O teamă inexplicabilă a trimis-o la psihiatru. Anca Pandrea a ieșit pentru prima oară singură din casă!

După ce, mult timp, își chema prietenele să o însoțească, Anca Pandrea a ieșit pentru prima oară singură din casă și a mers la mormântul lui Iurie Darie.

De când a murit Iurie Darie, Anca Pandrea trece prin situații dificile. Artista nu s-a împăcat nici acum cu gândul, de la mai bine de patru ani de la moartea acestuia, cu pierderea suferită.

Ea îi poartă fotografia în piept, se ”conectează” cu el, după cum însăși mărturisește, și merge de fiecare dată la cimitir, să sărbătorească, atunci când e ziua sa de naștere sau era cea a partenerului său. Mai mult, Anca Pandrea a ajuns pe mâinile unui psihiatru, din cauza unei frici inexplicabile pe care o are. Și, de atunci, aceasta urmează și-un tratament medicamentos.

După luni întregi de tratament însă, aceasta a reușit ”imposibilul”.

”Marți a fost prima zi, după atâta timp, când am fost singură, la Iura, la mormânt. Acolo am găsit toate lalelele pe care i le-am dus de ziua lui încă vii și niciuna ofilită. Acasă, o narcisă pe care o am de 20 de ani și am adus-o cu Iura de la casa pe care și-o făcuse în Tărtășești, a înflorit acum pentru prima oară. Nu de puține ori am vrut s-o scot din pământ, că nu face floare, dar nu am putut”, ne-a mai spus Anca Pandrea.