Talentul lui Ioan Gyuri Pascu s-a oprit să mai uimească pe scenă și dincolo de ea. Va rămâne vie capacitatea polivalentului artist de a face oamenii să zâmbească și să-i binedispună. Nelipsit pe scenă de lângă Gyuri în ultimii 22 de ani, Teo Boar plânge și se întreabă cum s-a putut întâmpla asta. Chitaristul ne-a povestit detalii senzaționale din ultima perioadă a regretatului actor și muzician care posibil să fi condus la decesul său.

Ieri, un nou infarct, după cel pe care Gyuri l-a suferit în urmă cu șase ani, în timp ce cânta pe scenă, i-a fost fatal. Atunci artistul și-a găsit puterea să-și termine melodia ca apoi să ajungă, pe brațe, la ambulanță. Acum a fost prea târziu.

Mai presus de artiștii ce-și manifestă stima și admirația pe care i-au purtat-o lui Gyuri, oamenii care i-au fost alături în toată cariera sa sunt muzicienii Vlady Cnejevici și Teo Boar (ultimul ar fi trebuit să se bucure de cununia sa căci sâmbătă s-a căsătorit) și-au pus doliu în piept. Cei doi cântă din 1994 în Blue Workers, trupa fondată de Gyuri.

A încercat să se trateze cu acupunctură

”În timpul ultimului nostru concert (sâmbăta trecută, Parcul Herăstru – n.r.), Gyuri a avut dureri grave la un picior, a fost nevoie să cânte de pe scaun. Cu câteva zile înainte fusese la pescuit unde s-a lovit de o stâncă. Era cumva speriat că durerea era mult prea mare pentru o posibilă luxație. După weekend, a fost la acupunctură iar specialistul i-a recomandat să facă un examen Doppler (recomandat pentru afecțiuni ale inimii, ale arterelor și venelor). Am vorbit ultima oară joi, săptămâna trecută, pentru a pune la punct detaliile plecării noastre în Turcia, unde urma să susținem un concert. Lovitura, diabetul, o posibilă embolie au fost, se pare, un cumul de probleme ce au condus la infarct”, crede Teo (FOTO)

Trupul neînsuflețit al artistului va fi depus astăzi, la Capela Cimitirului Bellu. Deocamdată familia nu a hotărât unde va fi înmormântat: la Agnita, orașul natal, ori București.

I-a murit aproape toată familia

Durerea celor ce l-au cunoscut și admirat pe carismticul Ioan Gyuri Pascu, trecut în neființă în acestă dimineață, este mult mai mare. Muzicianul și actorul era penultimul supraviețuitor din familia Pascu. Tatăl său, fost inginer în construcții (stabilit în Agnita, Sibiu unde și-a întemeiat familia) a murit de tânăr, la 57 ani, la fel și mama sa. Sora artistului s-a dust în urmă cu doi ani, la Cluj, la 58 de ani. Singurul din familie care a trăit mai mult a fost fratele muzicianului, care s-a stins în Germania, la 67de ani! În urmă cu doar două săptămâni, la Agnita, orașul unde s-a născut și a copilărit Gyuri, a trecut în neființă și Florica, ultima mătușă a lui Ioan Gyuri Pascu. SE pare că ultima supraviețuitoare a familiei ar fi o soră a lui Gyuri, care trăiește la Brașov.

”Nu-l îngrop pe Gyuri, am să-l văd diseară pe cer, printre stele”

Prietenul său din copilărie, folkistul Ioan Oliu, nu-și poate reveni din lacrimi. ”El mi-a pus chitara în mână, la Agnita, mi-a dat încredere în viață. Să o văd nu material ci spiritual. A murit o stea, poate cea mai strălucitoare de pe cer. Prietenie la infinit”, ne-a spus Ioan, care, alături de Gyuri, au materializat unul din marile vise ale artistului defunct. Este vorba de Gyuri’s Pub, un loc unde, șapte zile din șapte, sute de artiști au concertat, mai ales gazda. ”Nu îngrop pe nimeni, n-o să mă duc la înmormântare. Diseară sunt sigur că o să-l văd pe cer”, adaugă acesta, care s-a întors zilele trecute din Statele Unite, loc unde muncește în prezent, parcă presimțind că ceva ar urma să se întâmple. ”Am ajuns ieri la Agnita, l-am sunat în timp ce m-am întâlnit cu niște prieteni comuni din copilărie, am vorbit la telefon și ne-am amuzat teribil, am depănat amintiri. Iubea viața, a fost un om fericit!”.

