EXCLUSIV. Cum arată viața Danei Războiu la 4 ani de la retragerea din televiziune. Organizează olimpiade de robotică

Nu mai apare la pupitrul știrilor de aproape 4 ani, dar este neschimbată. Dana Războiu arată mai bine ca oricând și nu se dă în lături să participe la cele mai hot evenimente mondene. La ultima ei apariție publică, petrecerea Elle Style Awards 2016, ne-a povestit cu ce se mai ocupă.

Dana Războiu s-a dedicat în toată această perioadă familei și este președinta unei asociații, prin care derulează programe educative pentru liceeni pasionați de robotică.

"Am început un concurs de roboți între licee și sunt 50 de echipe din toată țara. E un fel de olimpiadă. Eu organizez prin asociație această competiție", ne-a spus fosta știristă.

Dana Războiu nu ascunde faptul că îi este dor de televiziune, însă, momentan nu are cum să revină pe micul ecran. Prioritari în viața ei sunt cei doi copii.

“Până acum am evitat să spun că da, mi-e dor de TV. Și știi când mi-e mai dor? Când văd reporteri cu microfon sau cameramani cu apartul de filmat pe umeri. Mă opresc copiii. Sunt foarte implicată în educația lor, iar televiziune și prime time înseamnă să nu-i mai văd”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Războiu.

Merge anual la control cu fiul ei în Austria

Fosta știristă a trecut prin clipe cumplite cu cel de-al doilea băiețel al ei și al lui Bogdan Enoiu, care a avut probleme de sănătate la doar câteva luni de viață. Din fericire, intervenția medicilor austrieci a fost de bun augur, iar puștiul este sănătos tun.

“Săptămâna viitoare mergem cu el la control la Linz, l-am operat în Austria, într-un spital de stat. Nu i se recomandă sportul de performanță. A avut probleme la aortă, mergeam de două ori pe an la control, acum mergem o dată. Marc are 7 ani este OK, dar trebuie ținut sub observație. Face sport la școală, mai face înot, ping pong, îi place fotbalul. Victor va împlini 13 ani. El este robotistul nostru, participă la concursurile de roboți, a câștigat în Germania locul întâi cu echipa”, ne-a povestit Dana Războiu.

Foto: Dumitru Angelescu/ Adrian Manolache / Facebook