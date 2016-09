Ina de la „Supraviețuitorul” a trecut printr-o mare dramă. I-a murit copilul

Ina de la show-ul de televiziune „Supraviețuitorul”, transmis de Pro Tv, a trecut printr-o tragedie cumplită. I-a murit copilul după naștere.

Ina, una dintre concurentele de la „Supraviețuitorul”, a fost invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro Tv, unde a vorbit despre cea mai mare dramă din viața ei. I-a murit copilul după naștere.

Ina are 38 de ani și este de profesie fotograf.

„Din păcate a trebuit să trec și prin această poveste. știu că sunt multe alte mămici care trec prin așa ceva și este o trăire pe care nu o doresc nimănui. Este greu să-ți pierzi copii. Este greu să-și pierzi părinții, dar cel mai greu este să-ți pierzi copilul, pentru că e parte din tine, e bucățica pe care te chinui să o aduci la viață.

N-am crezut niciun moment că va muri. Eram sută la sută convinsă că vom trece peste toate greutățile și vom fi, vom ajunge acasă și ne vom continua viețile fericiță. Din păcate, n-a fost să fie așa. Când a avut prima hemoragie, mă rugam la Dumnezeu să o țină în viață, să o țină sănătoasă, să rămână alături de noi, dar când a avut al doilea episod atunci am zis să mă gândesc și la ea, nu numai la mine. Pentru că ne gândim la noi, îl vrem lângă noi, este al nostru, devine foarte egosită acea mamă. Am zis: Doamne, fă ce este bine pentru ea, că nu este ok să trăiești o viață chinuită și să ai tot felul de probleme. Așa că am cedat în favoarea ei. Și Dumnezeu a ales, ea a ales să își trăiască altă viață”, a povestit Ina.

„Viața nu se rezumă la bani, muncă și carieră”

„Era frumoasă, foarte frumoasă, semăna cu soțul meu. Mi-a luat timp să pot să trec peste și să povestesc. dacă purtam această discuție acum 3-4 ani n-aș fi fost în stare să deschid gura, dar să spun prin ce am trecut.

Fiecare experiență prin care trecem în viața asta ne modifică un pic, ne întărește. Pe mine m-a întărit. Eram destul de puternică și înainte, dar acesta a fost șocul final, care m-a făcut să înțeleg cât de importantă este viața și cât de importantă este clipa pe care o trăim. Viața nu se rezumă la bani, la muncă, la carieră”, a încheiat Ina de la „Supraviețuitorul”.

