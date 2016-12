Jojo se pregătește de venirea pe lume a fetiței, eveniment care va avea loc la sfârșitul acestui an. Vedeta și-a emoționat prietenii virtuali cu o imagine în care le arată tuturuor cum se pregătește de marele eveniment din viața ei.

„Cam așa arată acum toate zilele mele”, a scris actrița în dreptul unei fotografii în care apară ținând în mână o jucărie de pluș, semn că așteaptă cu nerăbdarea momentul în care va deveni mamă.

Jojo va deveni mamă la sfârșitul acestui an pentru a doua oară. Actrița a născut în anul 2011 un băiețel, pe nume Achim Ionuț, tatăl fiind Ionuț Grama. De data aceasta, Jojo va naște o fetiță, iar tatăl este actorul Paul Ipate. Recent, blonda a mărturisit pe blogul personal că și-a visat fetița și că așteaptă cu nerăbdare să o țină în brațe.

„Am visat că pășeam printre ghirlande de flori și lumânări parfumate într-un loc unde era foarte multă lume. Eram câțiva prieteni și multe figuri cunoscute, însă eu mergeam încet și dădeam la o parte fiecare ghirlandă florală care îmi ieșea în cale. Am căutat semnificația. Am găsit că o femeie care visează ghirlande de flori va rămâne însărcinată. Rezolvat! Și că cel/cea care are acest vis va depăși o perioadă de dificultăți”, a povestit vedeta.